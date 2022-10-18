MLB美聯分區賽 守護者對洋基殊死戰因雨延賽

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（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）美國職棒大聯盟季後賽最後4隊組合遲未敲定。克里夫蘭守護者對紐約洋基隊的美國聯盟分區系列賽殊死戰今天因雨延賽，明天才會分出高下，可能牽動兩隊先發投手調度。

兩隊前4戰打平，系列賽第5戰在洋基球場決一死戰。但一如天氣預報，紐約地區在美東時間晚間約7時開始降雨，比賽因雨勢不斷而無法進行。經過2個半小時，大聯盟決定比賽延到18日下午4時7分（台北時間19日凌晨4時7分）開打。

此役守護者原本安排瑟瓦利（Aaron Civale）先發主投，洋基由泰昂（Jameson Taillon）應戰。比賽因雨順延後，沒有退路的兩隊可能派出更強的投手對戰。

守護者王牌投手畢伯（Shane Bieber）與洋基高人氣左投柯特斯（Nestor Cortes）是14日進行的系列賽第2戰先發投手，間隔3天後，兩人有機會在因雨順延的第5戰再度交手。

這場殊死戰順延，也代表勝隊失去原本安排的移動日，晉級後將沒有太多時間慶祝，必須及早動身前往德州，19日起在美聯冠軍系列賽迎戰例行賽季美聯戰績最佳的休士頓太空人隊。

這是繼第2戰後，守護者對洋基系列賽第2度因雨延賽。兩隊也是唯一尚未分出勝負的分區系列賽組合。太空人已晉級美聯冠軍系列賽；國家聯盟冠軍系列賽18日點燃戰火，將由以外卡打進季後賽的費城費城人遭遇聖地牙哥教士隊。

守護者擁有大聯盟最年輕陣容，系列賽第5戰如贏球，將突破季後賽殊死戰7連敗魔咒，2016年以來首度闖進美聯冠軍系列賽。

洋基全隊薪資約2.5億美元，高居大聯盟第3，陣中擁有本季62轟刷新美聯紀錄的「法官」賈吉（Aaron Judge）。系列賽第5戰如贏球，將是近6季第3度、也是2019年以來首度闖進美聯冠軍系列賽，重演3年前遭遇太空人的戲碼。（編輯：韋樞）1111018