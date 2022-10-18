更多編輯台推薦新聞：
卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元
國際

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機
政治

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
民眾接種高端赴日本須PCR 指揮中心研議加打其他疫苗
首頁 / 運動

承辦114年全國運動會 雲林要蓋國際級田徑場

2022/10/18 16:44（10/18 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
雲林縣將在民國114年10月18日至23日舉辦全運會，體育署副署長洪志昌（左）與雲林縣長張麗善（右）18日在縣府簽約，宣告賽事籌備工作啟動。中央社記者蔡智明攝 111年10月18日
雲林縣將在民國114年10月18日至23日舉辦全運會，體育署副署長洪志昌（左）與雲林縣長張麗善（右）18日在縣府簽約，宣告賽事籌備工作啟動。中央社記者蔡智明攝 111年10月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣18日電）睽違20年雲林縣114年將再度承辦全國運動會，今天與體育署簽約，縣長張麗善宣告賽事籌備工作啟動，並要耗資12億元設置虎尾高鐵運動園區並興建一座國際級田徑場，作為全運會主場地。

雲林縣將在民國114年10月18日至23日舉辦全運會，共有33項競賽項目，來自全國的體育健兒同場競技；體育署副署長洪志昌與張麗善今天在縣府簽約，宣告賽事籌備工作啟動。

張麗善致詞表示，雲林縣距離94年辦理全國運動會至114年將歷時20年，為了讓全運會順利進行，縣府規畫投入新台幣12億元在虎尾高鐵周邊設運動園區並在此興建一座國際級田徑場，目前規劃設計中，未來也可作為大型活動場所。

教育處長邱孝文告訴中央社記者，運動園區面積達9.7公頃，田徑場館比照國際級規格打造，將有1萬5000個觀眾席，預計114年6月落成。

洪志昌說，雲林縣承辦110年全國中等學校運動會深獲肯定，因此教育部評選雲林縣接辦114年全國運動會，他代表體育署感謝雲林縣府勇於承擔國內最大運動賽會，體育署也會傾全力協助。（編輯：陳仁華）1111018

114年全國運動會在雲林，體育署副署長洪志昌（前左6）與雲林縣長張麗善（前左7）18日在縣府簽約，並合影留念。中央社記者蔡智明攝 111年10月18日
114年全國運動會在雲林，體育署副署長洪志昌（前左6）與雲林縣長張麗善（前左7）18日在縣府簽約，並合影留念。中央社記者蔡智明攝 111年10月18日
張麗善
劉建國批宣傳114年全運會涉選舉置入 雲縣府否認 許文志為張麗善站台打氣 劉建國樂見弱勢孩子翻轉
洪志昌
企業18年男女排球聯賽10/15開打 8名外援加入 HBL本季報名人數維持12人 下週啟動報名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族