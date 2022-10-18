承辦114年全國運動會 雲林要蓋國際級田徑場

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雲林縣將在民國114年10月18日至23日舉辦全運會，體育署副署長洪志昌（左）與雲林縣長張麗善（右）18日在縣府簽約，宣告賽事籌備工作啟動。中央社記者蔡智明攝 111年10月18日

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（中央社記者蔡智明雲林縣18日電）睽違20年雲林縣114年將再度承辦全國運動會，今天與體育署簽約，縣長張麗善宣告賽事籌備工作啟動，並要耗資12億元設置虎尾高鐵運動園區並興建一座國際級田徑場，作為全運會主場地。

雲林縣將在民國114年10月18日至23日舉辦全運會，共有33項競賽項目，來自全國的體育健兒同場競技；體育署副署長洪志昌與張麗善今天在縣府簽約，宣告賽事籌備工作啟動。

張麗善致詞表示，雲林縣距離94年辦理全國運動會至114年將歷時20年，為了讓全運會順利進行，縣府規畫投入新台幣12億元在虎尾高鐵周邊設運動園區並在此興建一座國際級田徑場，目前規劃設計中，未來也可作為大型活動場所。

教育處長邱孝文告訴中央社記者，運動園區面積達9.7公頃，田徑場館比照國際級規格打造，將有1萬5000個觀眾席，預計114年6月落成。

洪志昌說，雲林縣承辦110年全國中等學校運動會深獲肯定，因此教育部評選雲林縣接辦114年全國運動會，他代表體育署感謝雲林縣府勇於承擔國內最大運動賽會，體育署也會傾全力協助。（編輯：陳仁華）1111018