U23台灣複賽3戰僅拿3分 將強化攻擊熱點和選球

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）U23世界盃棒球賽台灣今天與澳洲交手，台灣隊團隊僅敲出1支安打、沒有拿下分數輸球，複賽3戰拿3分，總教練謝承勳表示，會提醒打者注意攻擊熱點、強化選球。

U23世界盃棒球賽台灣隊預賽5戰全勝、帶著2勝晉級超級循環賽複賽，但複賽打擊發揮不如預期，首戰與韓國隊交手，團隊敲出5支安打、以2比6輸球，昨天與墨西哥交手，團隊也敲出5支安打但僅拿1分，最終延長賽1比2輸球。

今天與澳洲隊交手，團隊僅在1局敲出1支安打，但攻勢沒能串連、沒有拿下分數，終場以0比3不敵澳洲隊、吞下複賽3連敗；今天比賽無關晉級，台灣隊明天將與墨西哥爭季軍。

總教練謝承勳表示，複賽吞下3連敗但球隊沒有問題，投手狀況還可以，複賽對手的投手強度與預賽不一樣，還是會持續提醒打者要更專注，注意攻擊熱點、加強選球，不要追打壞球，明天季軍戰會以最完整陣容應戰。

台灣隊今天先發投手林振瑋總計0.2局投出5次四死球、2次三振，失掉2分責失分，承擔敗投。（編輯：張芷瑄）1111022