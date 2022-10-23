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紀政70年前沒錢上小學 一生感念貴人吳金虎

2022/10/23 16:08（10/23 16:26 更新）
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台灣傳奇運動員紀政（右）受邀訪美，22日在洛杉磯台灣會館演講，歡喜見到70年前為她付學費、幫助她上小學的貴人吳金虎女兒吳如真（左）。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月23日
台灣傳奇運動員紀政（右）受邀訪美，22日在洛杉磯台灣會館演講，歡喜見到70年前為她付學費、幫助她上小學的貴人吳金虎女兒吳如真（左）。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月23日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）台灣傳奇運動員紀政22日在洛杉磯演講，喜見她「一生貴人」的家人，回憶70年前與吳金虎在校門口偶遇，為她付學費的往事。

紀政21日飛抵美國，此行受到台灣社團「大洛杉磯台灣會館」邀請，22日在一家飯店向400多人演講。演講主題是「我的故事我的歌」，活動是台灣會館的募款年會。

演講前的見面會，紀政與旅居美國40多年的吳如真互相牽手擁抱。吳如真已故的父親吳金虎是紀政口中「一生的貴人」，也是新光集團創辦人吳火獅的弟弟。

紀政現年78歲，回憶70年前的往事仍歷歷在目。她說年幼時，父親受二二八事件波及，她被送到別人家當養女，住在新竹師範附小附近。她當時羨慕人家的孩子上學，央求養母帶她去註冊。

但養母到校一聽，一學期學費200元，認為太貴，硬是要把紀政帶回家，不讓她上學。兩人在校門口拉扯。

當時經營紡織業的吳金虎正帶著女兒上學，在校門口見到紀政與養母為了沒錢上學而拉扯。於是，掏腰包為紀政付了學費，之後共付兩年。

紀政與吳金虎的女兒吳京成了同班同學，但後來搬家失去了聯絡，直到1968年紀政功成名就，在報紙上刊出文章「吳京，你在何方」尋人，才與吳家聯繫上。

她當時在墨西哥奧運拿下女子80公尺跨欄銅牌，不僅是台灣女性運動員第一紀錄，更風靡國際體壇。

吳如真向中央社記者表示：「我爸爸根本忘了這件事。」她說，紀政當時很出名，不忘感謝曾經幫助過她的吳金虎，這讓吳家非常驚喜，保持聯繫至今。

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吳如真說，父親當時小小的善行，成為別人生命裡重要的貴人，家人都同感光榮。吳如真的姊姊吳京現居美國費城，今天在吳如真的協助下，紀政與吳京這一對小學同學透過視訊見面寒暄。

紀政在台灣體壇有重量級地位，推動路跑、健走運動不遺餘力，曾任立法委員，現為無任所大使、總統府國策顧問。她說：「我永遠感激吳金虎先生，替我繳納4個學期的費用。」（編輯：林憬屏）1111023

「飛躍的羚羊」紀政（右）是第2名贏得奧運奬牌的台灣運動員，也是首名獲得奧運田徑項目獎牌的亞洲女子運動員。圖為1968年紀政在全美田徑錦標賽80低欄及跳遠奪冠。（中央社檔案照片）
「飛躍的羚羊」紀政（右）是第2名贏得奧運奬牌的台灣運動員，也是首名獲得奧運田徑項目獎牌的亞洲女子運動員。圖為1968年紀政在全美田徑錦標賽80低欄及跳遠奪冠。（中央社檔案照片）
台灣傳奇運動員紀政（中）訪美，22日與吳如真（左）合影。吳如真的父親吳金虎在70年前曾為紀政付學費，幫助她上學。右為吳如真的丈夫。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月23日
台灣傳奇運動員紀政（中）訪美，22日與吳如真（左）合影。吳如真的父親吳金虎在70年前曾為紀政付學費，幫助她上學。右為吳如真的丈夫。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月23日
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