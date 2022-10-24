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影片／MLB哈波敲致勝2分砲 費城人奪國聯冠軍晉世界大賽
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MLB哈波敲致勝2分砲 費城人奪國聯冠軍晉世界大賽[影]

2022/10/24 06:57（10/24 07:59 更新）
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費城人23日以4比3勝教士隊。（圖取自twitter.com/Phillies）
費城人23日以4比3勝教士隊。（圖取自twitter.com/Phillies）
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（中央社費城23日綜合外電報導）MLB國家聯盟冠軍賽今天舉行第5戰，費城人在主場迎戰教士隊，強棒哈波8局下敲出逆轉比數的2分砲幫助球隊以4比3獲勝，費城人在系列賽就以4勝1敗奪下國聯冠軍而晉級世界大賽。

美國職棒大聯盟MLB國家聯盟冠軍戰第5場比賽在費城費城人隊主場展開，全場湧進超過4萬5000名球迷。

費城人強打霍斯金斯（Rhys Hoskins）先在3局下扛出中左外野方向的2分全壘打，費城人就以2比0取得領先。

聖地牙哥教士打線很快予以回擊，蘇鐸（Juan Soto）4局上擊出中外野陽春砲，7局上教士隊又添得2分，反倒以3比2超前費城人。

但到了8局下，費城人重砲哈波（Bryce Harper）敲出中左外野方向的2分砲，逆轉比數為4比3，雖然9局上教士打者一度攻占得點圈，卻沒能攻下任何分數，費城人便奪下2009年以來首座國聯冠軍，晉級世界大賽。

費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）今天主投6局被敲3安失2分，送出8次三振、沒有保送，表現優異但無關勝敗。

費城人的世界大賽對手將是休士頓太空人或紐約洋基， 目前太空人隊已在美國聯盟冠軍賽取得3勝0負的聽牌優勢。（譯者：陳彥鈞）1111024

影片來源：MLB
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