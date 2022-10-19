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MLB史丹頓、賈吉開轟 洋基擊沉守護者闖美聯冠軍賽[影]

2022/10/19 07:49（10/19 08:19 更新）
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MLB紐約洋基18日5比1擊敗克里夫蘭守護者，闖進美聯冠軍賽。（圖取自twitter.com/Yankees）
MLB紐約洋基18日5比1擊敗克里夫蘭守護者，闖進美聯冠軍賽。（圖取自twitter.com/Yankees）
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（中央社紐約18日綜合外電報導）洋基今天靠史丹頓、賈吉在前兩局陸續開轟，一路領先守護者，最終5比1獲勝，並以美聯分區系列賽3比2的成績驚險淘汰對手，闖進美聯冠軍賽。

美國職棒大聯盟MLB美國聯盟分區系列賽（ALDS）紐約洋基與克里夫蘭守護者之戰，兩隊打完前4場比賽，以2比2戰成平手。原定昨晚進行的第5戰，因雨不得不改到今天。

今天這場殊死戰，洋基1局下半就發動攻勢，開路先鋒托瑞斯（Gleyber Torres）獲得保送，1出局後黎卓（Anthony Rizzo）挨觸身球上壘，下一棒的史丹頓（Giancarlo Stanton）適時揮出一支右外野方向3分砲，讓洋基3比0領先。

影片來源：MLB

2下今年以刷新美聯紀錄單季62轟，一舉拿下全壘打王的「法官」賈吉（Aaron Judge）再給對手一記重擊 ，靠著他右外野方向的陽春全打，洋基將領先擴大到4分。

守護者一直到3上才靠拉米雷斯（Jose Ramirez）的高飛犧牲打首開紀錄，但這也是他們這場比賽得到的唯一1分。

5下黎卓擊出帶有打點的安打，讓洋基再將領先幅度拉大到4分。

洋基在比賽因雨改到今天後，改派左投柯特斯（Nestor Cortes）先發，投這場非贏不可的比賽，他的表現也沒讓球隊失望，投5局有2次三振、1個保送，僅被敲出3支零星安打，丟掉1分自責分，最後拿下勝投。

洋基今天獲勝，驚險以3比2闖進美聯冠軍賽，接下來將與在美聯分區系列賽以3比0橫掃西雅圖水手而早一步晉級的休士頓太空人爭奪世界大賽冠軍門票。洋基上一次挺進美聯冠軍賽是2019年，當年他們的對手也是太空人。當時太空人以4比2擊敗洋基，拿下世界大賽門票。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111019

影片來源：MLB
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