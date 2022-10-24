龍隊呂詠臻穩定投球機制 25日一軍初先發

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味全龍隊投手呂詠臻（圖）預計25日中職生涯初先發，他表示，今年學習到很多，技術上投球機制更穩定，在心態和場上應對都進步很多；被問起一軍初先發有沒有什麼期待，呂詠臻坦言當然會期待有好的結果，但會提醒自己專注該做的事情。中央社記者謝靜雯攝 111年10月24日

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）味全龍隊投手呂詠臻預計明天中職生涯初先發，他表示今年學習到很多，技術上投球機制更穩定，在心態和場上應對都進步很多，雖然也會期待結果，但會提醒自己專注眼前。

味全龍隊投手呂詠臻2020年選秀第6輪被選進，今年7月18日一軍出亮相，後援投1局無失分，之後又回到二軍，明天是龍隊例行賽最後一戰，將在天母棒球場迎戰統一獅隊，安排呂詠臻生涯一軍初先發。

總教練葉君璋表示，呂詠臻本季在二軍表現不錯，所以也希望在例行賽最後一場讓他一軍先發，給教練團看看狀況。

呂詠臻表示，7月上到一軍出賽雖然是後援出賽，但二軍一直都以先發調整，明天一軍初先發，教練團沒有特別交代什麼任務，上場就是盡全力、把練習的東西表現出來。

呂詠臻去年球季身體有些小傷、影響出賽，今年春訓前腰部薦骨處疲勞性骨折，從發現傷勢到復原，再重新開始訓練，前後休息約3個月；他表示因為遇到較多的傷勢，也有重新省視投球機制和訓練，包括關節的活動度和動作的穩定性。

談起今年的進步，呂詠臻指出應該是對身體的了解，還有心理建設、場上有狀況時如何應對，都比去年進步很多。

被問起一軍初先發有沒有什麼期待，呂詠臻坦言當然會期待有好的結果，但會提醒自己專注該做的事情，結果很多是沒辦法掌握的，先把眼前的事情顧好。（編輯：卞金峰）1111024