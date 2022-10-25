太空人難甩偷暗號標籤 盼奪冠證明自己

（中央社休士頓24日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人6年內4度闖進世界大賽，這對棒球史上任何世代的球隊來說都是非凡創舉，但因過去偷暗號的醜聞，支持或咒罵他們球迷人數幾乎不相上下。

太空人無疑是本季美國聯盟最好的球隊，他們23日以6比5贏球，在美聯冠軍賽橫掃以62支全壘打刷新美聯單季最多轟紀錄的重砲賈吉（Aaron Judge）所率領的紐約洋基，拿下世界大賽門票。

太空人理論上應該會是支受人歡迎的球隊，他們陣中有3次拿下打擊王的阿圖維（Jose Altuve）、兩次入選明星賽的布萊格曼（Alex Bregman）、兩度奪得投手最高榮譽賽揚獎的魏蘭德（Justin Verlander）、美聯冠軍賽最有價值球員（MVP）潘尼亞（Jeremy Pena），以及強打阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）、塔克（Kyle Tucker） 等人。執掌太空人兵符的是還在尋求生涯首座世界大賽冠軍的老教頭貝克（Dusty Baker），73歲的他是率隊打進世界大賽最老的總教練。

只不過，太空人2017年偷暗號醜聞的惡名仍揮之不去，即便今年參與美聯冠軍賽的成員中，僅5人是2017年的老班底。

這5人分別是阿圖維、布萊格曼、麥卡勒（Lance McCullers Jr.）、魏蘭德、古利爾（Yuli Gurriel），自醜聞2020年遭揭發後，他們就不斷忍受球迷甚至其他球員對他們的敵意。過去幾天，他們在洋基球場仍會聽到噓聲，只不過隨著太空人得分、贏球，當中又夾雜了另一種情緒，那是一種勉為其難的尊重。

貝克說：「他們現在獲得比以往要好的待遇，或許是因為球迷並非同一群人，也或許是球迷終究原諒了過去發生的事」

這大概只是一廂情願的想法，也可能是時候承認太空人真的很擅長打球，不論是否有靠垃圾桶打暗號作弊。

麥卡勒說：「幾年前事情發生後，我們就知道唯一可做的就是贏球，我們真的能贏，能贏得很多比賽。我明白人們可能還是不會喜歡我們，還是會噓我們，但同時，他們會尊敬我們現在的表現。」

儘管發生作弊醜聞，這支球隊仍持續運作，當時的總教練辛區（AJ Hinch）、總經理魯諾（Jeff Luhnow）遭MLB禁賽1年，最終被太空人開除，並由貝克、克里克（James Click）取代他們的位置。許多2017年的主力球員，如今都已退休或轉隊。

明星外野手斯普林格（George Springer）轉到多倫多藍鳥，兩度入選明星賽的游擊手柯利亞（Carlos Correa）加盟明尼蘇達雙城，資深右投莫頓（Charlie Morton）陸續轉戰坦帕灣光芒、亞特蘭大勇士。

阿圖維是經歷這一切的其中一人，他的球隊28日將在主場進行的世界大賽首戰迎戰費城費城人，讓那些希望太空人在醜聞曝光後會迅速且難堪地垮掉的人再次失望。

阿圖維在23日的美聯冠軍賽第4戰前說：「當你談到斯普林格、莫頓、柯利亞時，你說的那些都是超級球星，要補上他們離開的戰力並不容易。但事實上，即便面臨這些情況，我們仍打得非常好。而就像我說的，我們得把這歸功於領導階層。」

如今，有關太空人的爭論越來越激烈。

而阿圖維已經變成對抗酸民流言蜚語的專家，他也知道棒球圈有人希望他們離開。

不過，那似乎不會很快發生。

阿圖維說：「我竭盡所能地遠離這一切，專注在比賽，並準備好幫助我的球隊。誠如我所言，只要我100%專注在比賽上，我在哪打球並不重要。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111025