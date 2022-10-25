樂天桃猿總冠軍賽門票預售 最貴1980元

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華職棒總冠軍賽11月5日開打，樂天桃猿今天宣布，總冠軍賽門票將於10月26日起在全家便利商店預售，將先開放會員購票，10月29日將全面開賣，最貴的尊猿席票價為新台幣1980元。

樂天桃猿勇奪上半季冠軍後，又拿下全年勝率第一，直接取得總冠軍賽門票，將與季後挑戰賽勝出的球隊爭冠。

樂天桃猿今天發布新聞稿公布門票預售和票價資訊，並喊出「霸」到總冠軍，桃猿隊將5場主場全都安排在桃園棒球場，分別是11月5日、11月6日、11月11日、11月12日及11月13日，前2戰限定贈送「樂天霸到」T恤。

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球團表示，總冠軍賽門票預售將於10月26日起在全家便利商店開賣，從金猿卡友開始（不含快樂炒、團猿席），10月29日上午10時起在全家售票系統預售（含快樂炒、團猿席）至每場比賽當日上午11時止（快樂炒預售至前一日晚間11時59分），預售剩餘票券提供現場購票，現場不提供選位服務，如該場預售售罄，則不提供現場售票。

此外，這次桃猿隊總冠軍賽門票最貴尊猿席票價為1980元，最便宜的外野門票為1080元。（編輯：張芷瑄）1111025