世青羽球錦標賽 郭冠麟扳倒頭號種子晉級4強

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（中央社記者龍柏安台北29日電）台灣青少年羽球好手郭冠麟，今天在世界U19青年羽球錦標賽男單8強，以14比21、21比19、21比17後來居上，扳倒大會頭號種子、法國好手藍尼爾，隻身挺進4強。

2022世界U19青年羽球錦標賽，今年在西班牙桑坦德（Santander）舉行，台灣隊在上週的混合團體賽風光拿下亞軍，締造隊史最佳戰績，本週個人賽也有獎牌進帳，郭冠麟在男單8強賽後來居上，成功晉級4強，提前確定保底銅牌，且仍有機會爭金奪銀。

台灣在世青個人賽隊史共拿過2金，包括2004年的「羽球精靈」鄭韶婕，以及2015年首度拿下隊史男單首金的呂家弘。

來自高雄的郭冠麟，是台灣新生代的羽球好手，今年5月他才在法國諾曼第舉行的世界中學生運動會摘金，6月又在第2次全國青少年分齡賽二度封王，近況超夯。

郭冠麟今天對手是大會頭號種子、法國17歲好手藍尼爾（Alex Lanier），他全場歷經3局苦戰、費時80分鐘馬拉松式纏鬥，才順利扳倒對手脫困。

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今天開局郭冠麟暖機太慢，開賽就陷入2比12大幅落後，首局先以14比21草草讓出，次局他又在8比12落後下，連拿5分收復失土，並在局末19比19平手時連拿2分，以21比19扳回一成。

決勝局郭冠麟放開身手，開局就拉出4比0攻勢下馬威，對手雖很快將比分追成9比9平，接下來郭冠麟再連拿3分超前，此後在一路領先的優勢下，最終以21比17收下勝利，並摘下4強入場券，接下來將與韓國選手爭搶決賽門票。1111029