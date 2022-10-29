第10屆黑豹旗青棒賽開打 學習讓挫折成為養分

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中信盃黑豹旗全國高中棒球邁入第10屆，今天開幕典禮，中信銀行副董事長詹庭禎以日本甲子園球場外的標語勉勵球員，「98%的高中生球員在這裡被打敗，然後變得更強。」讓挫折成為養分。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今天在天母棒球場舉行開幕典禮，黑豹旗邁入第10屆，此次總計22縣市、192支球隊、約3500名球員參賽，其中包含118位女性選手及教練，女黑豹人數連3年創新高。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒在開幕典禮上表揚女黑豹，為女黑豹代表戴上專屬粉紅紀念球帽，彰顯賽制不分性別及級別意義。辜仲諒特別感謝10年來全勤參賽的43所學校 ，希望不久的將來可以號召到400隊同場角逐，勉勵選手帶著棒球精神面對人生挑戰，懂得感恩回饋。

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中信銀行副董事長詹庭禎形容中信盃黑豹旗與日本甲子園的共通點為代表青春、熱血的主場，日本甲子園亦為單淘汰賽制，他以日本甲子園比賽場地入口處告示牌上標語，「98%的高中生球員在這裡被打敗，然後變得更強。」勉勵在場的球員們。

今天開幕戰由去年完成3連霸的平鎮高中迎戰實力有段落差的屏榮高中，平鎮高中首局攻勢不斷，單局跑出3支場內全壘打、攻下22分，終場以22比0、3局提前結束，拿下比賽勝利。（編輯：卞金峰）1111029