聽奧保齡球台灣代表隊好風光 女團摘銀男團鍍銅

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（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣聽奧保齡球代表隊昨天火力全開，女子團體賽台灣隊在壓軸金牌戰以157比171不敵地主馬來西亞，獲得銀牌，而台灣男團也成功再添1面銅牌。

第24屆達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）保齡球項目，前天歷經1天休兵，昨天在馬來西亞吉隆坡重燃戰火，進行男、女團體賽。

台灣女團在預賽以總分5157分、排名第2晉級4強，男團也以總分5558分、名列第3，雙雙挺進4強，可惜男團在準決賽以182比195不敵地主馬來西亞，受阻決賽門外，但仍摘下1面銅牌。

相較於男團提前落馬，台灣女團沒有漏氣，先在4強以202比177淘汰烏克蘭，躋身壓軸金牌戰，可惜最終沒能如願再替台灣添得金牌入袋，僅以銀牌作收。

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靠著男、女團再奪1銅、1銀，台灣聽奧保齡球代表隊就已拿下1金、3銀、5銅的亮眼成績，而聽奧代表隊則累積取得3金、10銀、13銅。

今天是聽奧保齡球最後一天賽事，將進行男、女盟主賽，台灣男子隊包括謝盛福、林呈恩、陳建豪及郭冠銘等4人晉級盟主賽，女子隊則是林香孜、薛秀珍、黃淑敏、張堯茜、林雅琴與黃雅婷等6人全數晉級，仍有機會替台灣隊持續爭取獎牌入袋。（編輯：張雅淨）1111030