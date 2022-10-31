梅花旗棒球賽 開南大學睽違6年再闖冠軍戰

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梅花旗全國大學棒球錦標賽4強在台體大棒球場舉行，開南大學（圖）31日與國立體大交手，開南大學打線串聯搶分，終場以8比2拿勝，睽違6年再闖冠軍戰。（開南大學棒球隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月31日

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）梅花旗棒球賽開南大學4強與國立體大交手，開南大學打線串聯搶分，沈家羲後援2局無失分穩守，終場以8比2拿勝，睽違6年再闖冠軍戰，明天將與台體大爭冠。

梅花旗全國大學棒球錦標賽4強在台體大棒球場舉行，開南大學今天與國立體大交手，開南大學由投手楊家凱先發。

楊家凱前4局雖然都讓國體大打者上壘，但力守不失分，5局接連被敲3支安打失掉1分，6局續投被首名打者敲出二壘打後退場。

開南換上沈家羲接手後援，再被敲出安打失掉1分，這1分要記在前一任投手楊家凱身上，沈家羲及時回穩，連抓3個出局數沒有多掉分數。

楊家凱今天先發投5局被敲8支安打，投出4次三振失掉2分責失分，沈家羲後援投2局僅再被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，替球隊守住勝利。

開南大學今天開賽就有攻勢，1局靠著前3名打者陳鴻德、王世顯、賴俊都敲出安打先拿1分，1人出局後楊皓然安打送回第2分，再靠著保送、安打再添2分，開賽就取得4比0領先。

開南大學6局下再起攻勢，抓準對方投手、控球都有狀況，靠著失誤、犧牲觸擊、保送、王世顯內野安打先送回1分，賴俊高飛犧牲打再添1分，再靠著失誤跑回第7分，楊正宇二壘打、楊皓然適時安打替球隊多添保險分。

開南大學今天投打發揮，團隊敲出11支安打，賴俊、楊皓然都是單場2安2打點，打擊表現最亮眼。

開南去年梅花旗與文化大學並列季軍，今天拿勝晉級冠軍戰，是繼2016年後、暌違6年再闖進冠軍戰，明天將與台體大爭冠。（編輯：吳協昌）1111031