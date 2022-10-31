江坤宇敲致勝安 中信兄弟連4年晉級中職總冠軍賽[影]

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中華職棒季後挑戰賽第3戰，中信兄弟7局下靠著江坤宇（圖）適時安打、送回球隊超前分，以3比2擊敗味全龍，季後挑戰賽3勝1敗、順利晉級總冠軍賽。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月31日

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（中央社記者謝靜雯台中31日電）中職季後挑戰賽第3戰，中信兄弟與味全龍隊一度戰成平手，龍隊7局下守備瑕疵，兄弟把握機會，江坤宇適時安打幫助球隊超前比數，兄弟以3比2拿勝晉級總冠軍賽，將與樂天桃猿隊爭冠。

中華職棒季後挑戰賽，下半季冠軍中信兄弟隊保送1勝，29日首戰靠著洋投德保拉9局失2分、好投壓制，順利拿下勝利，在4戰3勝制季後挑戰賽率先取得2勝聽牌，昨天不敵味全龍隊，今天回到主場台中洲際棒球場，現場湧入7925名觀眾。

兄弟今天開賽就有攻勢，1局岳政華率先敲出安打，2人出局後陳子豪開轟，2分砲帶起球隊士氣；陳子豪生涯第2度打季後挑戰賽，今天敲出挑戰賽個人生涯首轟。

影片來源：CPBL 中華職棒

龍隊今天並非沒有攻勢，前6局打完敲出9支安打，但缺適時一擊、沒能拿下分數，7局上張政禹遭觸身球保送，1人出局後吉力吉撈．鞏冠開轟，一棒2分幫助球隊扳平戰局。

兄弟7局下2人出局後岳東華選到四壞保送，岳政華敲出左外野方向高飛球，龍隊守備處理上有瑕疵、形成安打，也讓兄弟延續攻勢，江坤宇適時安打，一棒幫助球隊超前比分、要回領先，兄弟終場就以1分差拿下勝利。

影片來源：CPBL 中華職棒

兄弟後援投手呂彥青8局無人出局、壘上有人時登板，守住可能掉分危機，總計投2局沒被敲出安打、無失分，幫助球隊守住勝利，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊今天有多次攻占得點圈機會，但攻勢串聯不佳，劉時豪4、6、8局上場打擊都敲出雙殺打，個人單場3次雙殺打為聯盟季後賽新紀錄，連3打席雙殺打也是季後賽聯盟紀錄。

兄弟季後挑戰賽戰績3勝1敗、連4年晉級總冠軍賽，將與樂天桃猿隊爭冠，桃猿隊全年度戰績排名第一，總冠軍賽有第1、2、5、6、7場主場優勢，兄弟主場賽事為第3、4場，總冠軍賽預計11月5日在樂天桃園棒球場開打。（編輯：李亨山）1111031