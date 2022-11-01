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世錦賽滑輪溜冰陳毅帆、劉懿萱摘雙金 台灣已累計8金20獎牌

2022/11/1 19:05（11/1 19:57 更新）
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2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽在阿根廷舉行，1日台灣好手再傳捷報，其中選手陳毅帆在直排個人花式成年男子組繳出157.78分，勇奪金牌。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月1日
2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽在阿根廷舉行，1日台灣好手再傳捷報，其中選手陳毅帆在直排個人花式成年男子組繳出157.78分，勇奪金牌。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月1日
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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣花式溜冰選手陳毅帆今天在世界全項目滑輪溜冰錦標賽直排個人花式成年男子組摘金，劉懿萱則在競速溜冰成年女子組500+D公尺項目，為台灣再添1金。

2022年世界全項目滑輪溜冰錦標賽在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，台灣選手這次共參加競速溜冰、花式溜冰、自由式輪滑及曲棍球等4個項目。

體育署今天發布新聞稿表示，台灣選手陳毅帆在直排個人花式成年男子組，繳出157.78分，擊敗各國選手榮獲金牌。

競速項目同樣傳出捷報，台灣女將劉懿萱繼昨天在競速溜冰成年女子組1000公尺爭先賽獲得銅牌後，今天在500+D公尺項目再搶下1金。

陳毅帆、劉懿萱分別為台灣奪得成人組第3、4面金牌，總統蔡英文在獲知喜訊後，第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵台灣代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

根據體育署統計，截至今天為止，台灣代表團已獲得8金7銀5銅的佳績。（編輯：張雅淨）1111101

台灣花式溜冰選手劉懿萱（中）在競速溜冰成年女子組500+D公尺項目為台灣添金。（圖取自體育署網頁sa.gov.tw）
台灣花式溜冰選手劉懿萱（中）在競速溜冰成年女子組500+D公尺項目為台灣添金。（圖取自體育署網頁sa.gov.tw）
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