梅花旗開打前練成螃蟹球 開南沈家羲拿救援王

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111年梅花旗大學棒球錦標賽1日進行最後一天賽程，開南大學大一投手沈家羲本屆賽會擔任後援投手表現不錯，以3次救援成功拿下大會救援王。中央社記者謝靜雯攝 111年11月1日

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（中央社記者謝靜雯台中1日電）開南大學大一投手沈家羲梅花旗開打前一天，意外練成螃蟹球，在此次比賽擔任後援投手表現不錯，拿下救援王，總教練郭李建夫也看到他慢慢進步、越投越有自信。

開南大學大一投手沈家羲之前雖然就會投變速球，但近期變速球投得不順，總教練郭李建夫在梅花旗大學棒球錦標賽開打前一天幫他微調，讓他用投螃蟹球的方式丟，意外練成新的武器球。

郭李建夫表示，沈家羲本來定位是先發投手，後來因為先發輪值安排人員有些調動，沈家羲改當救援投手，此次比賽表現不錯。

沈家羲之前也有入選U23世界盃棒球賽培訓隊，但數據上不是很好，最後沒有留在名單中。郭李建夫表示，沈家羲回到母隊後有幫他調整一下，新的球路沒幾天就得心應手，他本來小曲球就投得好，現在多了會往兩邊跑的球種，可以達到擾亂打者效果。

郭李建夫提到，沈家羲此次出賽不會害怕使用新學會的球路，3壞球之後還是敢投、可以搶到好球數，感覺越投越有自信。

沈家羲表示，新學的螃蟹球跟自己原本丟變速球的方式很像，也不知道為什麼可以學得這麼快，本來教練想要教他投指叉球，但螃蟹球投得更順手，多了一種球路後，配球上也更有變化。

沈家羲此次出賽直球均速約在146至148公里左右，以3次救援成功拿下大會救援王。（編輯：張雅淨）1111101