李哲輝楊博軒晉級 許玟琪挺進德國海洛羽賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣羽球女將許玟琪今天在海洛羽球公開賽女單首輪以21比16、21比18擊敗法國選手瓦約，男雙組合李哲輝與楊博軒同樣以直落二過關，雙雙挺進16強。

在德國舉行的海洛羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，總獎金18萬美元（約新台幣584萬元），台灣羽球一姐戴資穎此役未參賽，由一哥周天成帶領台將出征。

世界排名第32的許玟琪今天打頭陣，女單首輪出戰排名第59的法國選手瓦約（Yaelle Hoyaux），首局前段上演拉鋸戰，雙方差距都在1分以內，許玟琪在14比14平手時連得3分，並守住領先優勢，以21比16先下一城。

許玟琪次局克服最多6分落後，頂住壓力、上演逆轉秀，以21比18收下勝利，闖進16強，下一戰將與泰國選手猜萬（Lalinrat Chaiwan）爭奪8強門票。

男雙部分，李哲輝與楊博軒首輪歷經6比10落後，後段反超比分，以21比17搶下首局，次局複製同樣戲碼，並頂住對手反撲，以21比18扳倒印尼組合毛蘭納（Bagas Maulana）與菲克利（Muhammad Shohibul Fikri），挺進16強。

另一組男雙組合蘇敬恒與葉宏蔚首輪未能突圍，以18比21、16比21不敵英格蘭組合雷恩（Ben Lane）與文迪（Sean Vendy），無緣晉級。

台灣女雙組合李佳馨與鄧淳薫女雙首輪先盛後衰，以21比18、13比21、7比21輸給泰國女雙組合宗功攀（Jongkolphan Kititharakul）與拉溫達（Rawinda Prajongjai）。

台灣男雙好手李洋本週雙線作戰，混雙先與楊景惇攜手，首輪以直落二落敗，明天將與學弟盧震繼續合作，在男雙首輪出擊。

周天成稍後將在男單首輪賽事登場，而剛在法國公開賽拿下男雙亞軍的「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，明天才會亮相。（編輯：張雅淨）1111101