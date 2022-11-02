永豐銀行冠名T1雲豹 盼「園力豹發」打出新風貌

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（中央社記者龍柏安台北2日電）永豐銀行今天宣布，將冠名贊助台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，接下來球隊也正式更名為桃園永豐雲豹，並公布本季口號「園力豹發」，期待身為台灣特有種的雲豹，能打出全新風貌。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹下午在桃園和逸飯店舉行冠名與開季記者會，球團除公布本季的全新口號、球場地板，也正式宣告球隊主場搬遷至最多可容納1萬5000人的國立體大體育館。

永豐銀行總經理蔡瑞庭在記者會上表示，永豐多年來持續贊助國內賽事，除了大專籃球聯賽（UBA）2連霸的政治大學，也包括台灣的霹靂舞，他們期待透過企業贊助，讓台灣本土運動員發展可以更好，也讓台灣的職業籃球熱潮不退燒。

本季雲豹年度口號是「園力豹發」、WE GUTS BALLS特有種，雲豹執行長張建偉透露，當初落腳桃園本身就是一種緣分，如今這裡已是他們的家園，更希望可以把這塊土地打造成一塊樂園。

張建偉強調，雲豹是台灣的特有種，也希望透過這句雙關語來展示他們的球風。他並幽默地說：「如果把WE GUTS BALLS的GUTS（膽量）拿出來，我們就能夠贏球。」

全新球季雲豹主場也有全新風貌，除將在主場內增設摩天輪、旋轉木馬等親子設施，還將增加包廂Buffet餐區，希望觀看籃球比賽不單單只是一種娛樂，也能當成闔家出遊的全新選擇。（編輯：張雅淨）1111102