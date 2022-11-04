中職總冠軍賽首役 兄弟德保拉迎戰桃猿狂威

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中華職棒總冠軍賽5日在樂天桃園棒球場開打，樂天桃猿派出狂威先發。狂威4日受訪表示，會盡可能把比賽當作例行賽的感覺，專注投好每一球。中央社記者謝靜雯攝 111年11月4日

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（中央社記者謝靜雯桃園4日電）中華職棒總冠軍賽明天開打，中信兄弟沒有意外由德保拉先發，樂天桃猿派出狂威先發。狂威表示有心理準備，明天比賽專注投好每一球，也點名心中認為兄弟難纏的3名左打者。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽明天在樂天桃園棒球場開打，全年度戰績第一名、上半季冠軍樂天桃猿隊主場迎戰下半季冠軍中信兄弟隊。

明天兩隊先發投手已經公告，中信兄弟隊沒有意外的派出陣中王牌先發洋投德保拉打頭陣，樂天桃猿隊先發投手為狂威。

桃猿隊今天安排練球，狂威受訪表示，2日收到通知要投總冠軍賽第一戰先發，之前就已經有心理準備可能是前兩戰的先發人選，扛總冠軍賽首戰在小聯盟時期可能有，但在大聯盟沒有過。

狂威下半季狀況也有下滑，他表示沒有其他的太多調整，有更多的休息時間幫助很多，下半季主要的狀況是身體疲勞。

備戰總冠軍賽，狂威表示有預期明天總冠軍賽首戰觀眾會更熱情也會更吵雜，會盡可能把比賽當作例行賽的感覺，專注投好每一球。

兄弟陣中左打者多，狂威表示，型態大同小異，有幾個中長程的打者，但面對左打不會沒有什麼不同，確實投到要投的位置，也點名心目中難纏的兄弟左打者有陳文杰、陳子豪、許基宏。（編輯：吳協昌）1111104