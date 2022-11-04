桃猿28人最幼齒 馬傑森對明星無安打比賽印象深

中職樂天桃猿隊在總冠軍賽28人名單中最年輕球員為20歲野手馬傑森，他季中曾受傷，最後能趕上台灣大賽也讓他直言既驚訝又興奮。中央社記者謝靜雯攝 111年11月4日

（中央社記者謝靜雯桃園4日電）中職樂天桃猿隊此次總冠軍賽28人名單中，最年輕球員是20歲野手馬傑森，馬傑森季中受傷，最後能趕上總冠軍賽他直言既驚訝又興奮，對Lamigo時期洋投明星總冠軍賽投出無安打印象深刻。

中華職棒樂天桃猿隊此次總冠軍賽28人名單中，投手林子崴、野手馬傑森都年僅20歲，馬傑森又小林子崴約2個月，成為此次桃猿隊28人名單中最年輕球員。

馬傑森7月比賽守備時右腳「翻船」動刀，直到10月才開始在二軍實戰出賽，10月底回到一軍打3場比賽，22日與味全龍隊交手，延長賽12局上場打擊，首度在一軍用左打方式亮相，最後被三振、成為那場比賽最後出局數。

馬傑森表示，7月受傷時醫生說要休息蠻久的，沒有想到有機會可以趕上總冠軍賽，被帶入28人名單就是肯定，首度打總冠軍賽又驚訝又興奮，如果有機會上場就盡力表現自己。

談起10月22日一軍那場比賽，馬傑森表示是很特別的體驗，在高張力的情況上場打擊，不是用慣用的右打，而是嘗試左打也是學習經驗，教練團也有鼓勵他，上場打擊不管結果如何，好壞不要多想、就是多一個經驗，但他也表示，總冠軍賽不會「左右開弓」、還是會用右打出賽。

馬傑森表示，過去沒有特別支持哪支球隊，但對2015年Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）總冠軍賽第7戰，桃猿隊洋投明星投出無安打比賽印象很深刻。（編輯：陳政偉）1111104