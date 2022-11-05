PLG瓊斯第4節飆10分 勇士開幕戰勝攻城獅開紅盤

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P. LEAGUE+聯盟衛冕軍台北富邦勇士隊陣中洋將瓊斯（Perry Jones）（後右白衣）5日在新賽季開幕戰決勝第4節包辦10分，全場拿下27分，率隊以102比94擋住新竹街口攻城獅隊，拿下主場首勝。中央社記者趙世勳攝 111年11月5日

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（中央社記者龍柏安台北5日電）PLG衛冕軍台北富邦勇士洋將瓊斯今天在決勝第4節包辦10分，全場拿下27分，率隊以102比94擋住新竹街口攻城獅反撲，在聯盟開幕戰就順利開出紅盤。

P. LEAGUE+聯盟今天進行聯盟開幕戰，上演上季總冠軍賽戲碼，由台北富邦勇士在主場台北和平籃球館，迎戰由辛巴（Sim Bhullar）領軍的新竹街口攻城獅，共湧進7000名球迷進場觀戰，在滿場球迷助威下，勇士成功守住第3節奠定的領先優勢，順利拿下首勝。

今天上半場打完，勇士僅以49比47取得微幅領先，第3節他們打出一波35比24的攻勢，一口氣取得雙位數領先，攻城獅在第4節雖數度將分差縮小至個位數，不過勇士瓊斯（Perry Jones）連續的三分球，也澆熄對手反撲氣焰。

瓊斯今天轟下全隊最高的27分，新洋將強森（Chris Johnson）也繳出20分、13籃板、6抄截與3助攻的全能成績單，加上本土的「噴射機」張宗憲也有24分進帳，光這3人累計就攻下71分，包辦全隊7成得分，也是贏球主力功臣。

談到土洋間的搭配，張宗憲賽後表示，無論是強森還是瓊斯，都是很好的球員，「也不需要告訴他們怎麼做，在關鍵時刻就是相信他們，可以跳出來為球隊貢獻。」

張宗憲是元年MVP得主，本季他在開幕戰就轟下24分，不過他強調，自己的表現不重要，目標還是瞄準挑戰3連霸，「從第1場比賽開始做起。」

攻城獅巨塔辛巴今天拿下全場最高的28分、17籃板，「新台灣人」阿提諾（William Artino）也有13分、14籃板與6助攻的全方位演出，本土則以高國豪的11分最高。（編輯：吳協昌）1111105

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新賽季開幕戰5日在台北和平籃球館開打，台北富邦勇士隊洋將瓊斯（Perry Jones）（右）轟下全隊最高的27分，助隊拿勝。圖為瓊斯進攻時遭遇新竹街口攻城獅隊朱雲豪（左）阻擋。中央社記者趙世勳攝 111年11月5日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新賽季開幕戰5日在台北舉行，台北富邦勇士隊新洋將強森（Chris Johnson）（中）比賽中灌籃得分，全場繳出20分13籃板6抄截與3助攻的全能成績單，助隊終場以102比94拿下主場首勝。中央社記者趙世勳攝 111年11月5日

P. LEAGUE+聯盟5日在台北和平籃球館進行聯盟新球季開幕戰，主場台北富邦勇士隊新洋將強森（Chris Johnson）（右）表現亮眼，全場貢獻20分13籃板6抄截與3助攻，助隊旗開得勝。中央社記者趙世勳攝 111年11月5日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+全新賽季開幕戰5日在台北火熱開打，台北富邦勇士隊新洋將強森（Chris Johnson）（中）表現亮眼，在場上得分後開心與隊友擊掌致意，終場勇士就以102比94收下勝利。中央社記者趙世勳攝 111年11月5日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 新賽季開幕戰5日在台北和平籃球館登場，由台北富邦勇士交手新竹街口攻城獅，勇士陣中林志傑（左）下場休息時與場邊隊友擊拳致意。中央社記者趙世勳攝 111年11月5日

P. LEAGUE+聯盟新球季開幕戰由台北富邦勇士隊主場迎戰新竹街口攻城獅隊，勇士陣中「噴射機」張宗憲（右）全場進帳24分，為球隊勝利主要功臣之一。中央社記者趙世勳攝 111年11月5日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新球季開幕戰5日台北開打，衛冕軍台北富邦勇士隊球員張宗憲（中）全場轟下24分，他賽後受訪時強調，自己的表現不重要，目標還是瞄準挑戰3連霸。中央社記者趙世勳攝 111年11月5日

P. LEAGUE+聯盟全新賽季開幕戰5日在台北和平籃球館火熱開打，新竹街口攻城獅隊洋將辛巴（紫衣）拿下全場最高的28分，可惜終場攻城獅仍以94比102吞敗。中央社記者趙世勳攝 111年11月5日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新賽季開幕戰5日晚間在台北和平籃球館火熱開打，滿場7000球迷應援觀戰，為支持球隊、選手加油打氣。中央社記者趙世勳攝 111年11月5日