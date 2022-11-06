陳俊秀翻倍練球量找手感 笑稱敲逆轉轟要後空翻

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中職樂天桃猿隊重砲陳俊秀（圖）今年首轟遲至總冠軍賽才出爐，他表示因為輸球沒有特別開心，但也開玩笑說，如果是關鍵逆轉致勝轟，可能會開心到後空翻，狀況要用翻倍練球量想辦法調整。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月6日

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（中央社記者謝靜雯桃園6日電）中職樂天桃猿隊重砲陳俊秀今年首轟遲至總冠軍賽才出爐，但他表示輸球不會特別開心，也開玩笑說，如果是關鍵逆轉致勝轟，可能會開心到後空翻，狀況要用翻倍練球量想辦法調整。

中華職棒樂天桃猿隊陳俊秀本季例行賽全壘打數罕見掛零，昨天總冠軍賽首戰，總教練曾豪駒還是完全信任，讓陳俊秀扛中心棒次第5棒，陳俊秀7局開轟，陽春砲幫助球隊追分，開轟後順勢360度華麗轉圈。

陳俊秀笑說，那個轉圈不是刻意，那一球很內角，所以打到後才會順勢轉了一圈，打到就知道球會飛出去，只是不知道是不是界外，開轟回到休息區，總教練曾豪駒張開雙臂給他擁抱。

陳俊秀表示，今年打擊發揮不如預期，當然會有壓力，大家都是這樣，狀況不好就會想要用加倍的練球量補回來，今年自主練球的量是過去的2、3倍，習慣放假的時候一個人安靜的打，一邊打一邊找回想要的感覺。

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但陳俊秀也說棒球都是結果論，打好不一定有好的結果，打不好也有可能有好的結果，昨天終於打出今年首轟，但心情上沒有特別雀躍，因為球隊輸球，他也開玩笑說如果是關鍵的逆轉致勝轟，可能不只是華麗轉圈圈、應該會開心到後空翻，只是可能臉部會著地。

陳俊秀昨天3局守備，接球後傳給補位一壘的投手狂威時出現失誤，陳俊秀解釋，當下是撲下去接球，拿起球後都是土，本來想要慢一點傳，但看到狂威已經到位了所以比較急著傳出去，「那是我的失誤，還好最後沒有因此掉分。」（編輯：卞金峰）1111106