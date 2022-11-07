賴主恩拳擊亞錦賽拚獎牌成色 挑戰隊史最佳成績

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣拳擊好手賴主恩勇闖亞洲拳擊錦標賽4強，睽違11年再有台灣男子選手在亞錦賽奪牌，執行教練羅尚策今天表示，賴主恩技術和心理素質都有提升，看好有望破男子隊隊史紀錄。

不包含本屆在內，台灣男子拳擊選手前一次奪牌要追溯至2011年仁川亞錦賽高誌遠、楊育庭銅牌，隊史最佳則是1965年漢城亞錦賽，由林訓拿下銀牌。

2022年亞洲拳擊錦標賽在約旦安曼舉行，來自屏東涼山排灣族的賴主恩在男子63.5公斤級連過3關，包括在8強賽以4比1擊退伊朗選手雷扎伊（Ashkan Rezaei），挺進4強，確定至少銅牌起跳，終結台灣男子隊11年來的獎牌荒。

賴主恩下一戰將與來自拳壇超級強國烏茲別克的阿卜杜拉耶夫（Ruslan Abdullaev）爭奪決賽門票。

賴主恩透過中華民國拳擊協會新聞稿表示，「雖然烏茲別克選手非常強，但我已經準備好要跟他來場頂尖對決，我會好好享受這場比賽，請大家為我祈禱與加油。」

執行教練羅尚策認為，賴主恩經過6年多國際賽事洗禮，伴隨著無數次失敗的打擊，不但拳擊技巧日益提升，心理素質更是日漸沉穩。

「在這次亞錦賽無論在備戰和比賽期間，主恩身心、技術、狀況都非常好，而且隨著不斷晉級，也越打越好。」羅尚策看好，賴主恩有望突破台灣男子選手在亞錦賽過往成績。

拳擊協會副秘書長傅志群表示，男子選手要在國際拳壇奪牌真的非常不簡單，「而主恩是國內目前最優秀，也是歷年來累積在國際賽事贏得最多場次，更是最接近奧、亞運獎牌的男子拳擊選手」。

他期盼，能有更多政府及民間的資源挹注，讓賴主恩終結男子拳擊在亞運50多年的獎牌荒，甚至登上奧運頒獎台，讓世界看見台灣。（編輯：張雅淨）1111107