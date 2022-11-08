桃猿總冠軍賽3連敗無退路 9日派王溢正搶勝

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（中央社記者黃巧雯台中8日電）中職樂天桃猿今天總冠軍賽第3戰以2比7不敵中信兄弟，苦吞3連敗，桃猿隊教頭曾豪駒表示，現在沒有退路，希望明天先發投手王溢正能為球隊搶勝，將戰線拉回桃園。

桃猿隊今天總冠軍賽第3戰作客台中洲際棒球場，團隊10支安打，僅攻下2分，攻勢未能串連，種下敗因，最終以2比7輸給兄弟隊，陷入0勝3敗劣勢。

桃猿隊教頭曾豪駒賽後接受媒體聯訪時表示，打線今天發揮得不錯，但關鍵時刻欠缺適時一擊，「比賽就是這樣，現在已經沒有退路，只能放手一博，這就是比賽過程」。

桃猿隊不少攻勢都因為對手守備美技中斷，曾豪駒認為，不能說運氣不好，只能說對方守備守得不錯。

明天總冠軍賽第4戰繼續在同一場地進行，兄弟隊距離隊史第9座總冠軍只差1勝，兩隊賽後公布第4戰先發投手，同樣都由本土投手掛帥，兄弟隊派出投手吳哲源先發，而面臨背水一戰的桃猿隊將由王溢正扛起先發重任。

曾豪駒依舊對明天比賽有信心，他透露，主要考量王溢正大賽經驗豐富，對戰兄弟數據也不錯，希望能將戰線拉回桃園。

桃猿隊王溢正今年先發、後援兩頭跑，球季後段以牛棚為主，出賽20場（11場先發），拿下6勝4敗，防禦率3.84，本季僅對兄弟隊先發1場，其他5場都是後援登板，對戰成績1勝1敗，防禦率1.84。

兄弟隊總教練林威助表示，吳哲源今年對球隊幫助很大、貢獻很多，雖然上一場丟得不太理想，有了上一次經驗，希望吳哲源明天可以表現更穩定。

吳哲源本季出賽34場（15場先發），繳出11勝1敗，防禦率2.85，本季對桃猿隊3場先發，7場後援，拿下2勝1敗，防禦率3.64。（編輯：林治平）1111108