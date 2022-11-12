T1庫薩斯猛轟33分 海神客場甩尾勝台啤英熊

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（中央社記者龍柏安台北12日電）T1衛冕軍高雄全家海神今天靠著洋將庫薩斯扮演「奧客」，攻下全場最高的33分，包括比賽結束前最後30.8秒的三分打，終場111比101擊敗主場出擊的台灣啤酒英熊。

台灣運彩xT1聯盟台灣啤酒英熊，今天在主場天母體育館進行開幕戰，他們克服第4節雙位數落後，靠著菜鳥後衛曹薰襄領軍反撲，在比賽結束前3分46秒，追到97比99落後。

可惜回頭海神先用一波9比0攻勢重新鞏固領先，加上洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）最後30.8秒的三分打，提前底定戰局，最終以10分之差揚長帶走勝利。

庫薩斯今天攻下最高的33分、10籃板，而菲裔美籍控衛布銳克曼（Jason Brickman）也有22分、10助攻與3抄截的全能演出，兩人合力聯手搞定戰局。

海神本土一哥胡瓏貿今天陷入犯規麻煩，全場僅拿下11分、5籃板與4助攻，對於第4節成功擋住對手反撲的關鍵，他認為是大家重新找回專注，再次將防守強度拉高，不僅讓英熊命中率下滑，也有鞏固好籃板，是保住勝利主因。

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至於自家2名洋將庫薩斯與布銳克曼的高檔表現，胡瓏貿也直言，這兩人自去年就一直搭配的很好，「做為其他的球員，我們只要配合他們，在對的時機、對的空檔站對位置，他們就能有效的得分。」

至於新北中信特攻今天靠著王牌主控林韋翰，在比賽結束前8.5秒兩罰俱中，也確保球隊立於不敗，最終以107比104險勝主場出擊的台南台鋼獵鷹，也賞給對手開季2連敗。（編輯：陳政偉）1111112