MLB前球星普伊格簽賭作偽證 同意認罪恐吃5年牢飯

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（中央社紐約14日綜合外電報導）根據美國司法部今天公布的文件，前美國職棒大聯盟MLB球員普伊格已同意對一項聯邦指控認罪，罪名是他在透過非法賭博運營商進行體育賽事下注一事對執法官員撒謊。

美國體育媒體ESPN報導，普伊格（Yasiel Puig）將就作偽證一事認罪，此罪最高可判處5年聯邦監獄刑期。他也同意至少支付5萬5000美元（約新台幣170萬元）罰金。而他明天將在美國地方法院首次出庭。

普伊格目前為韓國職棒效力，他曾於2013至19年期間在MLB打球，7年生涯曾待過洛杉磯道奇、辛辛那提紅人及克里夫蘭印地安人。

根據他於8月29日提交的認罪協議，他於2019年5月開始透過第三方對體育活動下注，這個第三方為前MLB小聯盟球員尼克斯（Wayne Nix）經營的非法賭博運營商工作。

尼克斯已於今年4月坦承共謀經營非法體育博彩業務，並且提交造假的納稅申報。檢察官指出，尼克斯的業務已營運20年，並以現役及前職業運動員作為他的客戶或僱員。

普伊格在他的認罪協議中承認，他曾向調查這起賭博生意的聯邦幹員撒謊，並對他們否認自己曾透過這個賭博運營商下注。（譯者：陳正健）1111115