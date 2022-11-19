龍隊新球季洋將補強重投手 教練團會有異動

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中職味全龍隊明年洋將名額恢復正常，總教練葉君璋表示，季後洋將離台前球隊就有釋出善意，洋將補強目標還是投手，至於教練團也會調整，外籍教練可能會替換1至2人。圖為龍隊19日球迷感謝祭合照畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年11月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職味全龍隊明年洋將名額恢復正常，總教練葉君璋表示，季後洋將離台前球隊就有釋出善意，洋將補強目標還是投手，至於教練團也會調整，外籍教練可能會替換1至2人。

中華職棒味全龍隊打一軍前2年有新球隊特別規定，可以多登錄1名洋將，明年開始恢復正常規定，外籍洋將能註冊4人、一軍登錄3人，同時上場2人。

對於明年球季洋將規劃，總教練葉君璋今天表示，主要補強目標還是投手，陣中本土投手狀況比較不明，王維中身體狀況不穩定，林子昱季後動刀清除骨刺，加上徐若熙先前開刀目前持續復健，確定明年上半季應該是趕不上。

今年球季龍隊洋投伍鐸、鋼龍、布里悍都有穩定表現，季末一軍出賽的霸曼也有不錯表現，葉君璋表示，季後洋將離台前球隊都有釋出善意，希望他們可以留下來，但詳細的狀況還需要再確認。

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葉君璋也透露明年會有教練團異動，本土教練的部分可能會有一、二軍教練對調，球隊運作了3年半了，可以做一些調整，也有觀察大家的優缺點，要找出適合的位置，但因為目前還沒有確定，所以沒辦法對外說明。

至於外籍教練部分，葉君璋也表示，有些外籍教練還是沒有辦法適應台灣環境，所以可能會有1至2名外籍教練會有變動，至於變動後會再補外籍教練還是由本土教練接替，都還沒有定案。（編輯：張芷瑄）1111119