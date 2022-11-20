兄弟封王遊行15萬人車同樂 年度票房商品也超標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒中信兄弟完成2連霸，20日在台中舉行封王遊行，估計約15萬人車一同加入，球迷夾道歡迎，場面熱鬧。中央社記者張新偉攝 111年11月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中20日電）中華職棒中信兄弟完成2連霸，今天在台中舉行封王遊行，估計約15萬人車一同加入，球迷夾道歡迎，場面熱鬧。兄弟戰績佳，票房商品收入也亮眼，領隊劉志威說，有超過預算標準。

中華職棒中信兄弟隊今年完成2連霸，今天在台中舉行「封王遊行感謝祭」，早上10時30分先在台中市政府前廣場「封王慶祝」，台中市長盧秀燕致詞表示：「謝謝中信兄弟，你們是我們台中的城市英雄。」

封王遊行隊伍早上11時從台中市政府出發，球員、教練團分乘兩輛雙層巴士，球迷十分熱情，有人夾道歡迎，有人騎機車、開車加入封王車隊，也有在商家和住家門口、陽台熱情揮手的球迷；兄弟去年封王遊行吸引約10萬名球迷加入，今年估算15萬人車同樂。

兄弟戰績亮眼，票房和商品收入也豐收，劉志威表示，每年都會訂下預算標準，之前因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響票房，今年影響比較小，下半季球隊戰績好，數據上也有呈現，光是例行賽收入就已經超標。

至於今年票房詳細數據，劉志威表示，目前商品還在熱賣中，詳細的資料，包括票房和商品等，需要等財務確定。（編輯：管中維）1111120