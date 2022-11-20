王威晨有超強野心想打經典賽 12月中開始訓練

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（中央社記者謝靜雯台中20日電）中職中信兄弟隊長王威晨今天參與封王遊行，球季結束後預計12月中開始自主訓練。對於明年世界棒球經典賽，王威晨直言很想打，「有超強的野心」，希望可以跟實力強的選手對決。

中華職棒中信兄弟隊今天在台中舉行封王遊行，隊長王威晨也是連2年參與，他表示今年感覺比去年更開心。

王威晨提到，兄弟先前曾7年間6度打總冠軍賽都沒能拿下冠軍，自己參與了3次，去年終於拿下總冠軍，今年一開始也不是很順利，球隊難免有高低起伏，但大家一起努力，拚命拿下最美好的結果。

王威晨季後挑戰賽時腳受拉傷的傷勢影響出賽，他坦言過去季後賽幾乎每一場都不缺席，今年季後挑戰賽打完後真的連慢跑都不太行，可以趕在總冠軍賽第3戰出賽很開心，腳的傷勢有持續追蹤，目前差不多百分百恢復了。

對於2023年世界棒球經典賽，王威晨展現強烈企圖心，「超想打、我有超強的野心」，希望得到台灣隊總教練林岳平的青睞，「我不會畏懼高強度賽事，雖然一定有壓力，但會盡力享受，希望替台灣爭取最好的成績」。

被問起是否想對決日籍好手大谷翔平，王威晨表示，「希望囉！我喜歡跟有名的、實力強的選手對決」，希望可以跟各國好手站在同一場上競技。

王威晨表示，往年季後很快就會開始訓練，今年過年比較早，覺得時間有點趕，傷勢追蹤沒有問題後，預計12月中開始自主訓練。（編輯：張雅淨）1111120