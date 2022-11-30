王勝偉「東山再起」感觸深 啟蒙教練高克武頒獎

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中華職棒富邦悍將隊38歲野手王勝偉拿下「東山再起獎」，看到高中啟蒙教練高克武走上頒獎台，王勝偉直言氣場很強大，他感謝一路以來支持的人，也感謝自己的勇氣和堅持。

王勝偉今年球季為了尋求更多舞台，轉隊至富邦悍將隊，一軍總計95場出賽共322打數、敲出96支安打，包括2發全壘打，跑出12次盜壘成功，打擊率2成98，本季兩度獲選單場MVP，打出好表現。

王勝偉成了繼統一獅隊投手潘威倫、悍將野手高國輝、兄弟投手官大元後第4人，也是第2名獲「東山再起獎」的野手。

王勝偉先前就預告，希望可以不用看小抄、不要有太多的情緒，好好說完自己的故事。王勝偉感謝悍將球團給機會，他才能站在台上領這個獎，「我經歷高峰、走過低谷，依然秉持堅定的初衷，我深信高峰永遠屬於勇於攀登者，榮譽永遠屬於執著奮鬥者，飽受拚命之苦的人，才能真正悟出獲獎的機會。」

王勝偉也感謝球團全體夥伴及行政人員提攜與指教，把這份榮耀與認識他的人以及他認識的人共享，「我ㄧ直還在努力的路上，也請你們繼續鼓勵、支持我」，還不忘提醒大家要追蹤他的Instagram。

王勝偉表示，自己直到高中才正式接受正規棒球訓練，主動邀請高中啟蒙教練高克武來意義很不同，也是因為高克武才喜歡上日式球風，高中的時候因為身材瘦小，教練訓練上要求很嚴格，當時沒辦法了解教練的用心，現在可以重新站起來、特別有感觸。

王勝偉笑說，看著高克武迎面走上來、氣場十分強大，也透露邀請教練來頒獎時，「教練嘴上說幹麻邀請他，其實心裡很開心。」（編輯：張雅淨）1111130