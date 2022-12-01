土耳其無緣世足照瘋足球 國內賽事熱度輾壓世界盃

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡30日專電）世足如火如荼開踢，相較於2002年土耳其人屏息迎接世界盃，今年突厥戰士再度與世界盃無緣，民眾觀賽熱度大減，酒吧裡寥寥數人。只有在當地場子，才能真正感受對足球癡迷的土耳其。

4年一度的體壇盛事再次開踢，有別於2002年土耳其挺進世足，各地咖啡館和飯店安排供觀賞轉播的活動、紡織廠卯足全力應付土耳其國旗的龐大需求、電視新聞主播身穿國旗顏色套裝播報新聞等場景，今年到酒吧看轉播的民眾不多，熱度明顯不及世足參賽國。

21日英格蘭出戰伊朗，37歲的哈山（Hassan）與不到10人在伊斯坦堡卡迪科伊區（Kadikoy）的酒吧街一同觀戰，還不時低頭查看手機訊息。他這回押寶英格蘭，「因為英國隊超強」。另外，兩名高中生則說梅西（Lionel Messi）很神，力挺阿根廷。

9天後，卡迪科伊區另一端上演土耳其費倫巴治足球隊（Fenerbahce）對戰馬德里巴列卡諾（Rayo Vallecano），體育館外人潮明顯高於當地世足觀賽民眾，警察必須出動鎮暴車、大型警車並在各出口圍上圍欄以防球迷賽後失控。

球賽晚間8時開始，身穿費倫巴治足球隊球衣的民眾早早到場卡位，越是靠近開戰時刻，球場內歡呼聲的分貝也隨之拔高。

對土耳其人而言，足球如宗教信仰，深入生活隙縫。足球迷在體育場內投擲照明彈、打響鼓聲，新球員加入時，機場也見成千上萬的人等待迎接。球迷在支持的球隊獲勝時走上街頭高聲吶喊，汽車也不斷按喇叭。加拉塔薩雷隊（Galatasaray）球迷2011年就以震耳欲聾的歡呼聲，打破金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

亞希拉瑪其（Abdullah Aşlamacı）受訪表示，土耳其人對自己喜歡的球隊非常忠誠，無論球隊輸贏，他們都會挺到最後，常見父母為小孩取知名足球運動員的名字。艾朗（Pusat Erat）則觀察，足球曾是土耳其人的生命…在2000年後，足球變成沒有激情的商業遊戲。

英國「觀察者週刊」（The Spectator）報導，10年來，由於管理不善、政治干預及貨幣里拉貶值，土耳其足球持續衰敗，還負債累累。伊斯坦堡「3巨頭」：加拉塔薩雷隊、費倫巴治隊、貝西克塔斯隊（Besiktas）已成外籍明星球員職涯末期的養老去處，土耳其比賽品質遠遠落後歐洲聯賽。

市場分析師沙維基（Bartosz Sawicki）表示，土耳其經濟困境持續惡化之際，足球表現也越來越差，「經濟與體育在內的其他生活領域間存在無可否認的因果關係」。

如今伊斯坦堡3巨頭中沒有任何球員的身價超過2000萬歐元（約新台幣6億4000萬元），轉播權報價也下降。歐洲足球總會（UEFA）40強排名中，已不見土耳其球隊。（編輯：郭中翰）1111201