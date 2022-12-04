莊海瑞投打有表現 威力盃少棒宜蘭晉8強

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2022年第10屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，宜蘭縣隊4日一日兩勝，首戰擊敗澎湖縣隊晉級，決賽首戰與新竹縣隊交手，莊海瑞（圖）投打有表現，率隊晉級8強。中央社記者謝靜雯攝 111年12月4日

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（中央社記者謝靜雯花蓮4日電）花蓮台彩威力盃少棒賽宜蘭縣今天一日兩勝，首戰擊敗澎湖縣隊晉級，決賽首戰與新竹縣隊交手，莊海瑞投打有表現，先發6局1責失分好投壓制，打擊單場1安2打點，率隊以6比3拿勝晉級8強。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽宜蘭縣隊昨天預賽首戰擊敗高雄市隊，今天再以9比1擊敗澎湖縣隊晉級，決賽首戰與新竹縣隊交手，宜蘭縣派出陣中表現穩定的六年級球員莊海瑞先發。

莊海瑞今天總計用87球投6局被敲出6支安打，投出1次四壞球，失掉3分（1分責失分），展現壓制力，率隊奪勝、拿下勝投。

宜蘭縣今天首局就有攻勢，靠著失誤、陳宥瑞安打推進，莊海瑞適時二壘打送回2分，再靠著莊海祥安打、野手選擇跑回第3分。

新竹縣2、3局各拿1分，宜蘭縣5局下再起攻勢，抓準對手投手、守備有狀況，單局發生3次失誤追加3分保險分，新竹縣6局追回1分，追分不及、吞下敗仗。

新竹縣此次以關西、中山、大同、六家國小組成聯隊參賽，在11月底剛落幕的中信盃棒球錦標賽中，中山、關西就是少棒組的冠亞軍隊伍，此次比賽調整狀況不如預期，沒能晉級8強。

宜蘭縣晉級8強明天將與彰化縣交手，台北市隊決賽首戰擊敗花蓮紅隊，明天將與桃園市隊交手，高雄市以4比1擊敗南投縣隊，明天將與新北市隊交手，台東縣明天則與地主花蓮藍隊交手。（編輯：陳仁華）1111204