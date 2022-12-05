董彥威3安4打點 威力盃台東睽違4年闖冠軍戰

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2022年花蓮台彩威力盃少棒賽台東縣隊5日在4強賽與宜蘭縣隊交手，台東縣隊打擊發揮以11比5拿勝、睽違4年再闖冠軍戰，力拚隊史第4冠。圖為後援拿勝的投手邱飛倞。中央社記者謝靜雯攝 111年12月5日

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（中央社記者謝靜雯花蓮5日電）威力盃少棒賽台東縣隊在4強賽與宜蘭縣隊交手，台東縣隊打擊發揮，開路先鋒董彥威單場3安4打點，率隊以11比5拿勝、睽違4年再闖冠軍戰，力拚隊史第4冠。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽台東縣隊今天在4強賽與宜蘭縣隊交手，台東縣隊倚賴的打擊火力有發揮，團隊敲出11支安打，攻勢串聯搶分。

台東縣隊首棒打者董彥威2局敲出內野安打替球隊送回1分，4局敲出二壘打，一棒2分幫助球隊拉大領先差距，6局再敲安打，送回球隊第11分，單場敲3安、貢獻4分打點，打擊表現最亮眼。

台東縣隊總教練連智淵表示，這批球員特色就是打擊好，董彥威算是球隊中打擊能力最好的打者，擊球率高、長打能力不錯。

連智淵表示，本來沒有預期會打到冠軍戰，目標是先闖進4強，冠軍戰將碰上要挑戰隊史第6冠的桃園市隊，連智淵表示，今年母隊卑南國小沒有碰過桃園市的球隊，主要還是要求守備不要失誤，打擊不怕打不到。

董彥威表示，今天8強賽沒有安打表現，教練鼓勵不要想太多，4強賽放開來打感覺不錯，打開路先鋒還有任務就是要幫忙觀察投手。

台東縣隊在2014年首度拿下威力盃冠軍，2017、2018年間完成2連霸，今年再度闖進冠軍戰，要挑戰隊史威力盃第4冠。（編輯：方沛清）1111205