胡凱翔向對手比中指罰2萬 獵鷹：再違規就開除

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台南台鋼獵鷹前鋒胡凱翔（前左）4日比賽中向台啤英熊洋將愛禮比中指，獵鷹球團依規定開罰2萬元。（圖取自T1 LEAGUE YouTube頻道youtube.com）

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）針對台南台鋼獵鷹前鋒胡凱翔向台啤英熊洋將愛禮比中指，獵鷹球團今天表示，胡凱翔已為不妥行為道歉，將依規定罰款新台幣2萬元，捐贈公益團體，如再違反隊規，將會立即開除。

台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊4日在主場天母體育館迎戰台南台鋼獵鷹，首節還剩3分40秒，愛禮（Cleanthony Early）飛身爆扣，胡凱翔隨後卻向愛禮比中指，因此領到技術犯規。

針對胡凱翔向對手做出批評、污辱性手勢，獵鷹發布新聞稿表示，今天召開檢討會議，其場上不妥行為已違反隊規，也帶給大眾負面觀感，球團針對此事嚴正譴責，胡凱翔也為自身的不妥行為，鄭重向社會大眾道歉。

獵鷹球團指出，將依照球團管理辦法對胡凱翔懲處罰款2萬元，罰款將全數捐贈公益團體，如再違反隊規，將會立即開除。

獵鷹球團除了向球迷致上最深歉意外，並表示，未來將強化球員管理及教育，決不允許此行為再度發生。（編輯：管中維）1111205