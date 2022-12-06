落後26分逆轉創PLG紀錄 勇士擊敗夢想家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊6日靠著洋將強森（藍衣）全場拿下23分，率隊在最多落後26分情況下逆轉拿勝。（台北富邦勇士提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣職籃P. LEAGUE+富邦勇士今天靠攻防都有出色演出的洋將強森，全場得23分，率隊在最多落後26分情況下逆轉，締造紀錄，最終以90比87擊敗福爾摩沙台新夢想家。

福爾摩沙台新夢想家今天在主場台中洲際迷你蛋與富邦勇士交手，夢想家首節從9比11落後，在洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、米勒（Malcolm Miller）、林俊吉帶領下，開啟一波15比0攻勢，勇士靠著周桂羽2罰全中才止血，夢想家首節以34比22領先。

夢想家次節在米勒、簡浩外線火力挹注下，最多握有領先26分優勢，富邦勇士賴廷恩、蔡文誠在外線接力開火，率隊展開反攻，而勇士洋將強森（Chris Johnson）連續爆扣，也帶動球隊士氣，追成47比58。

勇士洪楷傑上半場沒有出手機會，第3節挺身而出，單節進帳8分，加上夢想家單節出現10次失誤，讓勇士趁機以72比71反超。

勇士石博恩決勝節一開始連得5分，鞏固領先優勢，而夢想家靠著米勒、簡浩輪流飆進三分球，將差距縮小至1分差。

兩隊隨後展開拉鋸戰，勇士在倒數30秒僅領先1分，洋將辛特力（Michael Singletary）、強森最後合計4罰中2，追加保險分，而夢想家簡浩在比賽尾聲外線落空，錯失追平機會，最終勇士就以90比87帶走勝利。

強森此役繳出23分、15籃板、5助攻、4抄截，且決勝節不僅上演飛身爆扣的美技，還數度奮力撲球，展現拚勁，也是勇士能在最多落後26分情況下成功逆轉、改寫聯盟紀錄的關鍵。

夢想家吉爾貝克此役攻下全隊最多的26分、16籃板，林俊吉、米勒各得16、15分。（編輯：郭諭儒）1111206