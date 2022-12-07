更多編輯台推薦新聞：
台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
產經

台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定
運動

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本在野黨議員逼日相明言不挺台獨 台僑團體抗議
首頁 / 運動

巴西球王比利住院1週 院方：健康狀況逐漸好轉

2022/12/7 10:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖保羅6日綜合外電報導）醫師表示，巴西球王「黑珍珠」比利（Pele）的健康狀況「逐漸好轉」。1週前，這位82歲的足球傳奇因結腸癌住院接受治療。

法新社報導，隨著世界盃足球賽在卡達如火如荼進行，球迷們一直擔心比利的健康。被許多人認為是史上最偉大球員的比利，近年健康狀況一直不好。

比利2021年9月接受結腸癌手術切除腫瘤後，一直在接受化療。今年11月29日比利又住進聖保羅的醫院，讓醫生對他的化療進行「重新評估」。

比利還診斷出呼吸道感染，正在用抗生素治療。他的家人說，比利呼吸道感染，是因為他3週前感染了Covid-19（2019冠狀病毒疾病）。

醫療團隊發布聲明表示，比利狀況「逐漸好轉，尤其是呼吸道感染」，「他待在一般病房，生命跡象穩定，意識清醒，沒有出現新併發症」。

巴西5日在卡達世界盃足球賽16強以4比1擊敗韓國後，將勝利獻給比利。

內馬爾（Neymar）和巴西國家隊賽後在場邊拉起巨幅旗幟，向82歲的比利致敬。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111207

#比利
#巴西
#世界盃足球賽
比利
巴西擊敗韓國晉級世足8強 內馬爾：用勝利慰問比利 世界盃主辦國卡達秀巨型照片 祝比利早日康復
內馬爾
內馬爾右腳踝韌帶受傷 自爆憂世足報銷痛哭整晚 巴西4比1擊敗韓國 內馬爾回歸率隊晉級世足8強
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族