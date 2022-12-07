巴西球王比利住院1週 院方：健康狀況逐漸好轉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖保羅6日綜合外電報導）醫師表示，巴西球王「黑珍珠」比利（Pele）的健康狀況「逐漸好轉」。1週前，這位82歲的足球傳奇因結腸癌住院接受治療。

法新社報導，隨著世界盃足球賽在卡達如火如荼進行，球迷們一直擔心比利的健康。被許多人認為是史上最偉大球員的比利，近年健康狀況一直不好。

比利2021年9月接受結腸癌手術切除腫瘤後，一直在接受化療。今年11月29日比利又住進聖保羅的醫院，讓醫生對他的化療進行「重新評估」。

比利還診斷出呼吸道感染，正在用抗生素治療。他的家人說，比利呼吸道感染，是因為他3週前感染了Covid-19（2019冠狀病毒疾病）。

醫療團隊發布聲明表示，比利狀況「逐漸好轉，尤其是呼吸道感染」，「他待在一般病房，生命跡象穩定，意識清醒，沒有出現新併發症」。

巴西5日在卡達世界盃足球賽16強以4比1擊敗韓國後，將勝利獻給比利。

內馬爾（Neymar）和巴西國家隊賽後在場邊拉起巨幅旗幟，向82歲的比利致敬。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111207