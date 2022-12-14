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原住民運動會112年3月北市登場 熊讚任代言人

2022/12/14 19:03（12/14 19:06 更新）
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全國原住民族運動會民國112年3月24日至27日將舉行，將由台北市主辦，北市府14日舉辦記者會，教育部體育署主任秘書呂宏進（前右2）、北市府秘書長陳志銘（前右3）等人出席。中央社記者黃巧雯攝 111年12月14日
全國原住民族運動會民國112年3月24日至27日將舉行，將由台北市主辦，北市府14日舉辦記者會，教育部體育署主任秘書呂宏進（前右2）、北市府秘書長陳志銘（前右3）等人出席。中央社記者黃巧雯攝 111年12月14日
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）全國原住民族運動會將在112年3月24日至27日辦理，將由台北市主辦，今天距離賽事登場還有100天，台北市親善大使「熊讚」也以賽事代言人暨吉祥物現身。

台北市政府今天舉辦「全力原夢，倒數100天」賽會宣告記者會，包括教育部體育署主任秘書呂宏進、台北市政府秘書長陳志銘等人出席活動。

陳志銘致詞時表示，2年一度的全國原住民族運動會，將在112年3月24至27日在台北市辦理，預計將吸引約6400名選手參與、一同切磋與交流，希望選手們這段時間繼續努力訓練，爭取最佳成績。

北市府表示，這次大會主題歌曲「Lita kana da全力原夢」由太魯閣族歌手Lowking姚宇謙創作詞曲，而世大運主題曲製作人蘇通達擔任此曲製作。

北市府今天也揭曉由「熊讚」擔任本屆賽事代言人暨吉祥物，並展示大會工作服及台灣原住民族的傳統特色服飾。

除了邀請「熊讚」擔綱MV主角之外，北市府還找來台灣田徑好手謝喜恩、葛吳諺明、跨欄女將羅佩琳及與田徑7項全能選手江潔欣等原住民選手入鏡參與音樂影像拍攝。（編輯：張芷瑄）1111214

#熊讚
#陳志銘
#北市府
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