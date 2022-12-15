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西澳年度青少年高球選手獎 台裔陳怡均獲殊榮

2022/12/15 16:07（12/15 16:21 更新）
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台裔陳怡均（Celine Chen）12日獲得西澳年度最佳青少年高爾夫球選手，以及15至17歲女子最佳平均桿數兩項殊榮。（陳怡均提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 111年12月15日
台裔陳怡均（Celine Chen）12日獲得西澳年度最佳青少年高爾夫球選手，以及15至17歲女子最佳平均桿數兩項殊榮。（陳怡均提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 111年12月15日
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（中央社記者李宗憲雅加達15日專電）16歲台裔少女陳怡均日前獲得西澳年度最佳青少年高爾夫球選手，以及15至17歲女子最佳平均桿數兩項殊榮。她表示，期待能繼續朝職業高爾夫球選手的夢想前進。

2022年度西澳業餘高爾夫球協會（Golf WA）12日在Hartfield Golf Club舉辦「青少年選手日」頒獎典禮，共有70多名來自西澳各高爾夫球俱樂部的青年選手出席。陳怡均（Celine Chen）獲得西澳年度最佳青少年高爾夫球選手（WA Junior Golfer of the Year ）及 15至17歲女子最佳平均桿數（WA 15-17 Girl Champion Junior Stroke Averages）。

今年16歲的陳怡均，父母親都來自台灣，9歲時跟著父母學習高爾夫球，展現揮桿天賦，13歲時父母親為她聘請專業教練全力栽培，2019年陳怡均一舉奪得皇家弗里曼特爾女子俱樂部冠軍（The Royal Fremantle Ladies Club Championships），成為這座歷史悠久球場百年來最年輕奪冠者。

獲得西澳業餘高爾夫球協會頒發兩個獎項，陳怡均表示，感到相當榮幸，並稱這次獲獎是長期嚴格訓練的回報，讓她有更多熱情，同時希望能朝向成為職業高爾夫球選手的夢想前進。

陳怡均也感謝家人長期以來支持和教練的指導。她說：「沒有他們的付出，自己是不可能站在台上領獎。」

陳怡均從2019年開始連續3次入選西澳州青少年高爾夫球隊，參加澳洲境內州際比賽。去年6月更贏得布里斯班青少年業餘錦標賽（Brisbane Junior Amateur Championships ）冠軍，迎來首座州際比賽冠軍獎座。她預計2023年和教練至雪梨及墨爾本繼續征戰3場業餘公開賽。

西澳高爾夫球協會的「青少年選手日」有悠久傳統，協會在每年高爾夫球季結束後，各高爾夫球俱樂部提名3位青少年選手，再由評審和以今年賽事成績為依據，選出得獎者。宗旨是培育有潛力的西澳青少年選手，未來在國際高爾夫球賽事為澳洲爭光。（編輯：陳惠珍）1111215

16歲台裔少女陳怡均（Celine Chen）12日獲頒西澳年度最佳青少年高爾夫球選手等獎項，她期待能繼續朝職業高爾夫球選手的夢想前進。（陳怡均提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 111年12月15日
16歲台裔少女陳怡均（Celine Chen）12日獲頒西澳年度最佳青少年高爾夫球選手等獎項，她期待能繼續朝職業高爾夫球選手的夢想前進。（陳怡均提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 111年12月15日
#陳怡均
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