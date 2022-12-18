義烏商家趕製世足冠軍球衣 阿根廷隊：違法侵權

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（中央社台北18日電）卡達世界盃冠軍戰今晚登場，由法國與阿根廷爭冠。製作大量世界盃周邊商品的中國義烏也「共襄盛舉」，押寶阿根廷奪冠，趕製冠軍球衣。此舉引發阿根廷國家隊反彈，發布公告批評違法侵權。

2022年卡達世界盃足球賽今晚將展開重頭戲，冠軍戰由法國迎戰阿根廷，法國隊前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）將在場上對決阿根廷球星梅西（Lionel Messi），而兩人在法甲聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）是隊友，世界盃在冠軍戰相遇，註定只有一人能如願抱走金盃。

遠在千里之外，中國小商品之都義烏的廠商也沒閒著，根據香港經濟日報、星島日報報導，近日義烏的服飾廠商著手生產阿根廷「三星」（意指1978、1986、2022三度奪冠）冠軍球衣的消息在網路上傳開，有業者表示已經接到數千件的訂單，並已經預付訂金。

這個消息令不少中國球迷關注，認為義烏的廠商提前押寶，想要藉此再發一筆足球財；另有球迷表示若沒有官方授權而製作這類的球衣，可能有違法之虞。

這件事傳到了阿根廷國家隊耳中後，球隊方面隨即做出反應，在官方微博發布公告指出「相關產品均為違法侵權產品」。

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公告並稱，阿根廷國家隊未來產品規劃請關注官方帳號，針對違法侵權行為，國家隊法務團隊將進行維權工作，維護中國數千萬阿根廷球迷的權益。

文中也不忘向中國的阿根廷球迷喊話，稱中國是許多阿根廷球員的第二故鄉，「中國球迷是我們深深愛護的群體。決賽來臨，希望大家把阿根廷作為你們支持的球隊，一起為梅西以及我們的藍白戰士加油！」（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111218