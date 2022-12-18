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是否為克羅埃西亞拚戰歐國盃？ 莫德里奇尚未確定

2022/12/18 17:54
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（中央社杜哈18日綜合外電報導）克羅埃西亞國家足球隊37歲中場老將莫德里奇（Luka Modric）表示，他打算為這個巴爾幹半島國家效力到明年6月的歐洲國家聯賽，但尚未決定是否參與2024年歐洲國家盃賽事。

莫德里奇剛率隊在2022卡達世界盃季軍戰以2比1擊敗摩洛哥，為國家贏得銅牌。2018年世界盃在俄羅斯舉行時，克羅埃西亞名列亞軍。

路透社報導，克羅埃西亞總教練達利奇（Zlatko Dalic）前幾天說，儘管莫德里奇年紀不小，但若國家隊能取得資格參加在德國舉行的歐國盃（European Championship），他應該會為國出戰。不過，莫德里奇昨天表示，他自有考量。

莫德里奇告訴卡達貝因體育頻道（beIN Sports）：「我未來作何打算嗎？我還不知道是否會拚戰到在德國舉行的歐國盃。我得要一步一步來。」

他又說：「我很享受為國家隊效力，覺得很開心。我也仍認為自己可以有高水準的表現。以後會有更多時間思考歐國盃的事。如今要先一步一步來，至少持續到歐洲國家聯賽（Nations League），然後我們再看。」

身為全隊靈魂人物的莫德里奇表示，能夠贏得銅牌對他和球隊都意義重大。他指出：「贏得這面獎牌，我們證實了克羅埃西亞在世界足壇扮演了重要角色，而且我們是以贏家之姿離開卡達。」（譯者：林治平）1111218

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