為法國隊加油 巴黎地鐵阿根廷站暫改名法國站

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）卡達世足決賽法國將迎戰阿根廷，巴黎香榭麗舍大道店家已緊閉門窗，因應球迷可能的慶祝活動。在此同時，巴黎地鐵當局也決定將原本的「阿根廷站」，暫時改為「法國站」。

法國隊和阿根廷隊今天都是爭奪該國的第3座金盃。

法國球迷葛蘭賈科（Xavier Grand-Jacquot）在寒風刺骨的巴黎街頭受訪時說：「我相信法國會贏，法國隊是一支帶著年輕精神和合作無間的隊伍，他們深具贏球潛力。他們是非凡的隊伍，將會所向披靡。」

巴黎地鐵當局今天將原本的「阿根廷站」暫時改名為「法國站」，並以寫著「加油藍衫軍」（Allez les Bleus）的標語，遮住原來的站名。

今天出刊的星期日報（Le Journal du Dimanche）上頭寫著，法國這次若奪冠，將是繼1962年的巴西之後，第一個在世足賽衛冕成功的國家。

內政部表示，已在國內各地派出1萬4000名警力，其中在巴黎就出動了2750名，以避免球迷慶祝活動失控。

知名的香榭麗舍大道（Champs Elysees）商家也緊閉門窗，預防球迷慶祝活動失控。

目前在杜哈幫國家隊加油的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特上傳4強賽法國大敗摩洛哥後，更衣室內歡欣鼓舞的影片，並寫著：「讓我們再來一次。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111218