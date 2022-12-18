寒風難擋熱情 新北邀球迷瘋世足冠軍之夜

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新北市政府18日在板橋第一運動場和華視合作舉辦「新北趴踢Goal世足冠軍之夜」活動，在晚間世足冠軍戰正式登場前也安排了多元體驗活動，吸引親子同樂。中央社記者王鴻國攝 111年12月18日

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（中央社記者王鴻國新北18日電）世界盃足球賽今晚進行冠軍戰，新北市政府和華視合作舉辦「新北趴踢Goal世足冠軍之夜」，主辦單位從下午展開各種活動陸續吸引足球迷在寒風中到場，共同感受世足賽的熱情。

為了感受2022世足冠軍戰的熱情，新北市府在板橋第一運動場舉辦「新北趴踢Goal」，有「親子趴踢Goal」「星光趴踢Goal」及「運動趴踢Goal」3大主題活動。

會場除了各種趣味活動及摸彩，運動場外還設置許多攤位，陸續吸引民眾到場同樂，尤其是晚間舉辦演唱會，邀請吳霏、婁峻碩等歌手表演，營造運動派對熱鬧氣氛。

現場有許多民眾提前卡位，處處可見野餐墊；有民眾向中央社記者表示，他特地帶小朋友一起來感受世足賽魅力，為了防寒，準備許多食物及飲料，希望和全世界足球迷一起瘋世足。

教育局長張明文表示，今天是世足賽冠軍爭霸戰，全世界矚目，市府特別和華視合作，現場從下午就有足球闖關等趣味活動，晚上有演唱會，深夜11時開踢，現場還有870吋的LED大螢幕轉播，歡迎大家一起同樂，感受世足賽的熱情。（編輯：方沛清）1111218

2022卡達世界盃足球賽18日晚間將進行最終冠軍戰，新北市政府攜手華視在板橋第一運動場舉辦「新北趴踢Goal世足冠軍之夜」，許多球迷不畏寒風，晚間紛紛到場卡位，共同感受世足熱情。中央社記者王鴻國攝 111年12月18日