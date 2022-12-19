于智權後援漂亮穩守 富邦U18台東縣搶勝

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（中央社記者謝靜雯新北19日電）台東縣隊今天在富邦U18與雲林縣交手，台東縣于智權危機後援穩守，幫助球隊以3比1拿勝，總教練葉明嘉稱讚于智權守得漂亮。于智權表示，喜歡後援危機登板，守下來可增添自信。

2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台東縣隊以台東體中代表參賽，昨天首戰不敵台北市隊，今天與雲林縣隊交手，沒有退路。

台東縣隊派出木棒組主力投手陽益政先發，投3.2局失掉1分非責失分，武維揚、李育朋、于智權依序登板，都沒有再多掉分數，順利替球隊守住勝利。

台東縣隊1局靠著保送、犧牲觸擊，林宇鴻、黃柏元接連安打取得2比0領先，5局再靠著阮振愷內野安打、盜壘、失誤多跑回1分保險分，順利拿下比賽勝利。

葉明嘉表示，4任投手除了保送多一點外，被打的安打數都在可以控制的範圍，算是不錯，于智權最後關門非常漂亮。

此次台東縣隊投手陣容比較完整，野手讓平常比較少先發出賽的球員有機會上場。葉明嘉表示，戰術配合上還不是這麼流暢，比賽後半段的跑壘失誤影響很大，低比分差的比賽，如果可以多拿分數，對投手群的壓力也不會這麼大，但看到投手和野手群比前一場比賽更進步，「他們有很大的成長，有堅持下來，給他們打80分」。

高二于智權後援登板練心臟，最快球速約135公里左右。他表示，危機登板當作磨鍊，之前也有過經驗，但有一顆球自己沒有接好，害大家緊張了一下。

于智權先發、後援定位都有，他自評投球更順暢、球速也有慢慢提升，投手教練高龍偉提醒動作要固定，不要一直想要催球速。比起先發，于智權更喜歡後援挑戰的感覺，如果能守下，可以增添信心，偶像是日籍旅美好手大谷翔平。（編輯：管中維）1111219