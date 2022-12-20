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谷筱霜空手道亞錦賽摘金 教練讚進化成「金銅玉女」

2022/12/20 15:58（12/20 16:24 更新）
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谷筱霜（右3）20日擊敗日本名將宮原美穗，摘下生涯首面亞洲空手道錦標賽金牌。（圖取自facebook.com/CTKF2018）
谷筱霜（右3）20日擊敗日本名將宮原美穗，摘下生涯首面亞洲空手道錦標賽金牌。（圖取自facebook.com/CTKF2018）
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（中央社記者龍柏安台北20日電）連3屆亞錦賽摘銅，谷筱霜的教練曾麗如曾虧愛徒是「銅流合汙」，今年谷筱霜在亞洲空手道錦標賽女子50公斤級總算如願奪金，曾麗如開玩笑說：「現在她可是金銅玉女了。」

2022年亞洲成人暨青少年空手道錦標賽今天在烏茲別克塔什干進行各組冠軍賽，谷筱霜在壓軸決賽以8比7險勝2屆世錦賽金牌得主、日本名將宮原美穗，摘下生涯首面亞錦賽金牌。

比賽結束後，谷筱霜表示，當她拿到夢寐以求的金牌，彷彿置身幻境中，「就像2018年亞運拿到金牌那次，感覺很不真實。」

谷筱霜透露，東京奧運爭搶參賽門票失利，當時她萬念俱灰，也喪失了目標，一度打算退休，在教練悉心開導之後，她才下定決心重新捲起袖子，如今一圓亞錦賽金牌夢，她笑說：「很謝謝身邊的人一直鼓勵我。」

談到備戰過程，谷筱霜表示，賽前她沒有多想，只要求自己專注在每場比賽、每個比賽當下，而金牌戰她開賽才2秒就靠著上段勾踢取得3比0領先，腦海中卻沒想著奪金，「我只想著在比賽時間結束前，不能停下來。」

將明年杭州亞運視為生涯最終戰的谷筱霜承認，這一面亞錦賽金牌，對她的連霸之路增添了更多信心，不過這名性格務實的布農族姑娘也強調：「明年又是全新的開始，可能1月中就要出國參加公開賽，也希望能在亞運取得好成績。」（編輯：張雅淨）1111220

#谷筱霜
#曾麗如
#空手道亞錦賽
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