更多編輯台推薦新聞：
最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遭爆5年前與黑道出入招待所 警大校長陳檡文：蒐集情資
首頁 / 運動
杭州亞運
新聞專題
杭州亞運1/28
首頁 / 運動

文姿云暫訂亞運後完成終身大事 拚3連霸完美退休

2022/11/3 16:54（11/3 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
奧運空手道銅牌得主文姿云（右2）3日以代言人身分，出席台新女子路跑記者會，她表示，明年台北、高雄兩場賽事肯定會選一場參加，她笑說：「參加女子路跑活動可以好好展現自己，不用去在意男生的眼光，也能放下偶包。」中央社記者龍柏安攝 111年11月3日
奧運空手道銅牌得主文姿云（右2）3日以代言人身分，出席台新女子路跑記者會，她表示，明年台北、高雄兩場賽事肯定會選一場參加，她笑說：「參加女子路跑活動可以好好展現自己，不用去在意男生的眼光，也能放下偶包。」中央社記者龍柏安攝 111年11月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北3日電）明年杭州亞運，若無意外，將是東京奧運空手道銅牌得主文姿云生涯最後一戰，她期盼能用史無前例的3連霸，替生涯劃下完美句點，接著再完成自己的終身大事。

文姿云今天以代言人身分，出席台新女子路跑記者會，她透露，明年3月在高雄與4月在台北兩場賽事，肯定會選一場參加。她笑說：「參加女子路跑活動可以好好展現自己，不用去在意男生的眼光，也能放下偶包。」

去年東京奧運文姿云拿下女子55公斤量級銅牌，完成階段性任務後，她也大方公布自己已答應男友求婚，不過小倆口至今還未搞定婚期。她透露，最快也要等到亞運結束之後，她並開玩笑地說：「要不然叫男友亞運結束後再求一次婚。」

文姿云在亞運寫下2連霸，又在東京奧運鍍銅，就連世界錦標賽、亞洲錦標賽她都拿過不止一面獎牌，不過她強調，亞運3連霸對她而言是另一種里程碑，因此她也把明年的杭州亞運視為生涯最一戰。

生涯參加過大大小小戰役，也拿下過無數的獎牌與榮耀，文姿云承認，現在她把心態重新調整，不再單單靠著比賽成績去累積成就感，反而從每一次的訓練去尋找動力與成就，只要在有限的訓練中感受到進步，就能得到滿滿的成就感。

今年12月文姿云將再次出征在烏茲別克舉行的亞洲空手道錦標賽，行前則要前往土耳其進行移地訓練，她透露：「很久沒有比賽了，有一點小興奮。」（編輯：張雅淨）1111103

文姿云
研究：運動員高峰狀態 心智退位由身體接管
亞運
台灣選手花式冰舞桐花白舞衣與母親共縫製 現場響客家歌曲成亮點 克魯茲直言張翔「會成為怪物」 點3打者能拚亞運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
杭州亞運 延至2023年9月23日登場