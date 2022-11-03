文姿云暫訂亞運後完成終身大事 拚3連霸完美退休

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奧運空手道銅牌得主文姿云（右2）3日以代言人身分，出席台新女子路跑記者會，她表示，明年台北、高雄兩場賽事肯定會選一場參加，她笑說：「參加女子路跑活動可以好好展現自己，不用去在意男生的眼光，也能放下偶包。」中央社記者龍柏安攝 111年11月3日

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（中央社記者龍柏安台北3日電）明年杭州亞運，若無意外，將是東京奧運空手道銅牌得主文姿云生涯最後一戰，她期盼能用史無前例的3連霸，替生涯劃下完美句點，接著再完成自己的終身大事。

文姿云今天以代言人身分，出席台新女子路跑記者會，她透露，明年3月在高雄與4月在台北兩場賽事，肯定會選一場參加。她笑說：「參加女子路跑活動可以好好展現自己，不用去在意男生的眼光，也能放下偶包。」

去年東京奧運文姿云拿下女子55公斤量級銅牌，完成階段性任務後，她也大方公布自己已答應男友求婚，不過小倆口至今還未搞定婚期。她透露，最快也要等到亞運結束之後，她並開玩笑地說：「要不然叫男友亞運結束後再求一次婚。」

文姿云在亞運寫下2連霸，又在東京奧運鍍銅，就連世界錦標賽、亞洲錦標賽她都拿過不止一面獎牌，不過她強調，亞運3連霸對她而言是另一種里程碑，因此她也把明年的杭州亞運視為生涯最一戰。

生涯參加過大大小小戰役，也拿下過無數的獎牌與榮耀，文姿云承認，現在她把心態重新調整，不再單單靠著比賽成績去累積成就感，反而從每一次的訓練去尋找動力與成就，只要在有限的訓練中感受到進步，就能得到滿滿的成就感。

今年12月文姿云將再次出征在烏茲別克舉行的亞洲空手道錦標賽，行前則要前往土耳其進行移地訓練，她透露：「很久沒有比賽了，有一點小興奮。」（編輯：張雅淨）1111103