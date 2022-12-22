台灣女足與泰國隊友誼賽 不排除模擬PK大戰

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）備戰女足世界盃附加賽，台灣女足代表隊日前先赴美國移訓2週，總教練顏士凱今天表示，明年1月將赴泰國進行2場友誼賽，檢視訓練成果，且不排除透過實戰比賽，模擬PK大戰。

女足世界盃「10搶3」洲際附加賽明年2月18日將在紐西蘭登場，台灣女足被分到C組，得先擊退巴拉圭，再力退巴布亞紐幾內亞、巴拿馬之間的勝方，才能繼1991年後再度前進世界盃。

總教練顏士凱12月4日率領24名球員前往美國移訓，並於17日返台，他接受中央社訪問表示，這次全隊在佛羅里達州當地綜合型訓練學院集訓，主要考量當地氣候可能與明年2月紐西蘭類似，另一個原因則希望能感受美式足球風格的強度。

不過，因赴美移訓計畫稍微倉促，剛好正值大學足球隊休兵期間，顏士凱透露，後來改安排台灣女足代表隊跟訓練學院的U19女生隊與U16男生隊進行友誼賽。

有別於以往移訓重心放在戰術演練和友誼賽，顏士凱這次特別提升體能訓練的比重，並以心肺訓練為主，他表示，觀察今年7月東亞盃比賽，球員體能雖足以應付前60分鐘高強度的賽事，但在那之後開始出現失球，除了技術層面，可能也與體能跟不上對手有關。

「明年2月附加賽，輸了第一場就沒機會，強度一定不會低。」顏士凱表示，希望利用這段時間進行專項體能訓練，目標讓選手有完整90分鐘體能，由於比賽勢必分出勝負，有可能進行延長賽、PK大戰，「可能要準備不只90分鐘，而是要準備120分鐘」。

顏士凱透過訓練過程，了解陣中球員體能極限，除了更清楚球員先發、替補定位，也能掌握人員更換的時間點。

台灣女足返台才休息3天，21日已恢復訓練，明年1月將前往泰國，與同樣在備戰附加賽的泰國隊切磋，預計將展開2場友誼賽。

台灣女足今年初亞洲盃8強賽PK大戰不敵菲律賓，錯失提前取得世界盃資格的機會，顏士凱表示，儘管平時不容易創造模擬12碼球罰球的情境，但他強調，12碼球踢射依舊會列入訓練的一環。

談到明年1月與泰國的友誼賽是否會特別安排PK大戰進行演練，顏士凱表示，確實有意向泰國隊提出模擬PK大戰的想法，但屆時還要再跟泰國隊確認。

待赴泰國移訓告一段落後，台灣女足預計明年1月19日返台過年，1月24日開訓，2月8日前往紐西蘭備戰附加賽。（編輯：張雅淨）1111222