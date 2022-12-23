羅力成悍將國際球探 盼用另一身分助隊拿總冠軍

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洋投羅力今年球季引退，轉換身分再幫助富邦悍將，球團23日發布新聞稿表示，布局新球季，已與羅力完成簽約，羅力將正式接任悍將國際球探一職。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月23日

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（中央社記者謝靜雯新北23日電）洋投羅力今年球季引退，轉換身分再幫助富邦悍將，球團今天發布新聞稿，已經與羅力完成簽約，羅力將正式接任悍將國際球探，羅力也表示希望用另一種身分幫悍將拿下總冠軍。

富邦悍將外籍球員羅力在今年球季中宣布退休，球團替他舉辦引退賽，背號「39」成為悍將第一個退休號碼，羅力也在今年季後中職累積年資滿9年，明年起將不受外國籍球員註冊人數限制，象徵性地成為中華職棒聯盟第一名取得本土資格之洋將。

悍將領隊林華韋先前就曾透露有意與羅力持續洽談合作可能性，希望羅力在國外幫忙物色合適的洋將。

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悍將今天正式發布新聞稿表示，布局新球季，球團與今年球季引退的洋將羅力完成簽約，羅力正式接任富邦悍將國際球探一職，協助悍將評估及聯絡外籍球員相關事務，共同討論組成新球季球隊的最佳洋將戰力。

羅力用不同身分繼續協助悍將，他也透過球團表示，「哩賀！我非常開心能接下國際球探的職位，繼續成為富邦家庭的一份子，我非常期待能幫助球團、教練還有悍將家人們尋才、協助外籍球員來幫助悍將拿下中職總冠軍。」（編輯：屈享平）1111223