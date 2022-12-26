HBL南湖擊退宜蘭 27日與泰山爭8強

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）南湖高中今天在HBL高中籃球聯賽男子組12強外卡賽以78比60擊敗宜蘭高中，明天將與泰山高中角逐8強席次，而成功高中將挑戰三重商工，勝隊將搭上晉級末班車。

111學年度HBL高中籃球聯賽男子組12強複賽將進入尾聲，在高苑工商、光復高中、東泰高中、能仁家商、松山高中、南山高中確定前進8強後，其他6隊也還有晉級機會，在高雄巨蛋舉行的外卡賽將誕生最後2支8強隊伍。

外卡賽分2輪進行，A、B組分組第5、6名先交叉對決，勝隊明天將與分組第4泰山高中、三重商工碰頭，爭取晉級8強最後機會。

南湖高中今天出戰宜蘭高中，南湖陣中擁有3名190公分以上的球員，掌握禁區優勢，籃板球以60比36大勝，加上丁羿表現全面，繳出21分、12籃板、7助攻、3抄截，率隊以78比60獲勝。

南湖明天將與109學年度冠軍隊泰山高中交手，而泰山球員即使休兵，今天也到場關注對手狀況。

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另一場外卡賽由治平高中出戰成功高中，相較於治平連2年挺進複賽，成功高中在108學年度首度闖進複賽後，接下來2個賽季，最佳成績為預賽，本季再度重返複賽行列。

兩隊今天互有領先，治平第4節最後30秒靠著戴翊三分球追平，延長比賽戰線，但第4節和延長賽兩度發球違例錯失機會，成功高中關鍵時刻靠著尹浩宇2分球，再度要回領先，最終以80比75保住晉級機會，明天將碰上三重商工，成功高中距離隊史首闖8強只差1勝。（編輯：李亨山）1111226