許承恩調整心態敲3安 大專聯賽南華複賽首勝

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111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽27日在台中台體大棒球場登場，南華大學許承恩（前）改變心態帶動好表現，單場貢獻3安2打點，助隊拿勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月27日

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，南華大學今天與台灣體大交手，南華許承恩改變心態帶動好表現，單場3安2打點，投手吳家凱後援3局飆出7次三振、無失分，率隊以6比4拿勝。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台中台體大棒球場登場，南華大學複賽首戰與台灣體大交手，南華前3局打完2比3落後。

南華4局下追分，靠著林柏億安打、盜壘、保送、犧牲觸擊、野手選擇，跑回追平分，5局抓準台體投手、守備都有狀況，首名打者靠著失誤上壘，1人出局後接連選到4次四壞保送，擠回2分，許承恩內野安打，再替球隊多添1分保險分。

台體大7局追分，靠著內野安打、接連2次守備失誤攻占得點圈，南華換上吳家凱後援止血，1人出局後被敲安失掉1分，這1分記在前一任投手身上，吳家凱穩住陣腳、瓦解台體反攻氣勢；吳家凱後援3局無失分、替球隊守住勝利。

南華拿下複賽首勝，總教練蔡仲南表示，此戰球員打擊、戰術都有執行到位，抓住機會搶分；除了打擊外，蔡仲南也稱讚投手群表現，中繼投手陳重光、後援投手吳家凱都能適時化解危機。

南華雖然拿下勝利，但團隊發生4次守備失誤，蔡仲南表示，這批球員以一、二年級為主，上場比賽比較容易緊張，還好失誤都沒有造成大量失分，賽後也有提醒球員，「放掉這些失誤，明天是新的開始，雖然有些打不好的地方，但不要喪志」。

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南華與台體預賽曾碰頭，當時台體投手邱志鵬好投率隊搶勝，今天台體又派出同樣的投手先發，南華有所突破，蔡仲南說，邱志鵬預賽時球的尾勁較好，今天南華打者對其直球的掌握度比預賽時還要好，所以有好的結果。

許承恩今天單場敲3安、貢獻2分打點，他自評預賽狀況不佳，利用空檔調整，複賽開始心態有改變，讓想法簡單點，平常心面對反而有好的結果。（編輯：張芷瑄）1111227