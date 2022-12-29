NBA威廉森飆生涯新高43分 鵜鶘擊退灰狼獲4連勝[影]

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（中央社紐奧良28日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘前鋒威廉森今晚出戰明尼蘇達灰狼，砍下個人生涯新高的單場43分，且包辦球隊在終場前2分44秒的最後14分，幫助鵜鶘以119比118擊敗灰狼，收下4連勝。

美聯社報導，22歲的威廉森（Zion Williamson）說：「大家只記得贏家，當你回想歷來一些最了不起的事情時，你會首先想到冠軍，以及冠軍球隊在關鍵時刻做了什麼。這就是我希望留給大家的記憶，一個有關贏家的記憶。」

他提到，「我不能只是坐著說我想贏，我必須展現出來」；同時威廉森把自己的表現歸功於隊友麥卡倫（CJ McCollum）在賽末數分鐘對他的激勵。

他說：「麥卡倫看著我說，『你想讓自己了不起，這一刻來臨了』」

灰狼2020年選秀狀元愛德華茲（Anthony Edwards）為球隊拿下27分，可惜他在終場前幾秒可轉敗為勝的一記後仰跳投沒進，最終以1分飲恨。今天比賽灰狼幾乎一路領先，最多領先到11分，但終場以1分之差苦吞4連敗。

灰狼教頭范奇（Chris Finch）惋惜自家球隊下半場對威廉森防守不力，他認為防守「太鬆散了」。

比如威廉森終場前2分17秒在隊友墨菲（Trey Murphy III）助攻下得以飆進一顆三分球，將灰狼領先比數縮小為112比110；接著他又運球在禁區轉身，猝不及防地拋投進籃，將比數拉平。

鵜鶘總教練葛林（Willie Green）表示：「這就是威廉森，他了解時機、得分和賽況，也了解關鍵時刻，所以他有一次又一次的亮眼表現，了不起的球員就是這樣。」

目前鵜鶘例行賽戰績來到22勝12敗，暫居西區聯盟龍頭。灰狼戰績則為16勝19敗，位居西區聯盟第11名。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111229